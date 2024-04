¿Quién está detrás de TikTok? Ellos son los dueños de ByteDance, la matriz china que EU acusa de espía

¿Ha llegado el fin de TikTok en Estados Unidos? Este miércoles, el presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley aprobado por el Senado que pone en un predicamento a la app más popular del momento: o se vende a alguien más o deberá enfrentar una prohibición total en el país norteamericano.

Esta semana, el Congreso de Estados Unidos dio luz verde a la medida citando preocupaciones de seguridad nacional debido a la sospecha de vínculos de la plataforma con China, lo que ha hecho que muchos se pregunten quién es el dueño de TikTok y cuál es la historia detrás de esta red social.

TikTok pertenece a la empresa china ByteDance, una empresa tecnológica creada por Zhang Yiming, uno de los hombres más ricos del mundo. De acuerdo con Forbes, su fortuna asciende a los 43 mil 400 millones de dólares.

Su CEO es Shou Chew, quien recientemente compareció ante la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y aclaró varias dudas sobre el origen y funcionamiento de la aplicación, entre ellas quiénes son los verdaderos dueños de TikTok.

¿Quién es el dueño actual de TikTok?

Al ser cuestionado sobre la nacionalidad de los dueños de la aplicación y de su empresa matriz, ByteDance, el director ejecutivo de TikTok hizo algunas precisiones.

Primero, dijo que TikTok nunca ha operado en China continental, pues tiene sus oficinas en Singapur y Los Ángeles, aunque admitió que los fundadores del conglomerado sí son de origen chino.

ByteDance fue fundada en 2012 en Beijing por Zhang Yiming y Liang Rubo, quienes eran compañeros de cuarto en la Universidad Nankai de Tianjin. Según información de la compañía, en septiembre de 2016, ByteDance lanzó al mercado chino Douyin, una app musical de videos cortos que había sido desarrollada en tan solo 200 días.

Zhang Yiming, fundador de Tiktok, en Beijing. (Giulia Marchi/Bloomberg)

En apenas un año, Douyin cosechó 100 millones de usuarios con mil millones de vistas en videos de no más de 15 segundos, cada día. En China, mantuvieron el nombre original, pero sus dueños decidieron rebautizarla para dar el salto internacional, renombrándola como TikTok.

En 2021, Zhang anunció que dejaría el cargo de director ejecutivo de ByteDance y le entregó las riendas a Liang; no obstante, éste aún mantiene una partición del 20 por ciento de la empresa.

La mayor parte de ella (el 60 por ciento) es propiedad de inversores institucionales globales como Carlyle Group, General Atlantic y Susquehanna International Group, mientras que el otro 20 por ciento es propiedad de empleados ubicados en todo el mundo. Además, Chew indicó que tres de los cinco miembros del consejo de administración de la empresa son estadounidenses.

¿Es TikTok una empresa china?

Según documenta CNN, la app de videos cortos se constituyó legalmente por primera vez en abril de 2015. La aplicación es propiedad de TikTok LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Delaware con sede en Culver City, California; sin embargo, está controlada por TikTok Ltd, la cual está registrada en las Islas Caimán y tiene su sede en Shanghai.

Después de comprar a su rival Musical.ly y fusionarla con su plataforma principal, ByteDance desarrolló TikTok como un producto global de videos cortos y lo lanzó formalmente en mayo de 2017. De este modo, pasó a estar disponible en 150 países y 75 idiomas en 2018.

El CEO de TikTok ha explicado que no se trata de una app china, sino de una aplicación de “naturaleza global”. También aseguró que no es propiedad del gobierno de China ni está controlada por él; no obstante, según apuntan medios estadounidenses, ByteDance cuenta con un comité interno del Partido Comunista compuesto por empleados que son miembros.

TikTok fue fundado en mayo de 2017 por ByteDance Ltd., una empresa de tecnología global.

¿Por qué quieren prohibir TikTok en Estados Unidos?

A lo largo de cuatro años, los legisladores estadounidenses han reiterado su advertencia de prohibir TikTok dentro de territorio nortamericano, argumentando que ésta tiene potenciales riesgos para la seguridad nacional y aludiendo sobretodo a su origen chino y a las sospechas de espionaje por parte de la nación de Asia Oriental.

Tanto congresistas como expertos en seguridad han señalado la posibilidad de que China pueda utilizar esta app para acceder a datos confidenciales de sus 170 millones de usuarios estadounidenses, o bien, para difundir propaganda, de manera que pueda influir en ellos eliminando o promoviendo determinados contenidos.

La ley firmada hoy por el presidente Biden da un plazo de hasta nueve meses para que TikTok encuentre otro propietario, aunque el mandatario puede conceder una extensión única de 90 días para ampliar este periodo a un año.

TikTok dijo este miércoles que llevará a los tribunales la ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos y defendió la inversión que ha hecho de “miles de millones de dólares para mantener a salvo los datos” de los estadounidenses.

“Esta ley inconstitucional significa una prohibición de TikTok y la impugnaremos en los tribunales. Creemos que los hechos y la ley están claramente de nuestro lado, y que finalmente prevaleceremos”, afirmó la compañía en un comunicado.