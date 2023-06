La historia de ‘Wonderwall’, la canción de Oasis que aficionados entonaron en la Champions

“¡You’re my wonderwall!”, es parte de la letra de una de las canciones más famosas de la agrupación musical de Oasis: ‘Wonderwall’, cuyas estrofas resonaron en la final de la Champions League tras el triunfo del Manchester City.

Oasis fue una banda originaria de Reino Unido que se formó en 1991 y originalmente estaba conformada por los hermanos Noel y Liam Gallagher (voces de la banda), Paul Arthurs (guitarrista), Paul McGuigan (bajista) y Tony McCarroll (baterista).

Se convirtieron en una de las bandas más populares de la década de los 90, en el género del pop y rock alternativo, por sencillos como ‘Champagne Supernova’, ‘Stand By Me’, ‘Supersonic’, entre otros. Sin embargo, pese a su éxito mundial, la agrupación se separó en 2009 por un conflicto entre los hermanos Gallagher.

La noche del pasado 10 de junio, durante la final de la UEFA Champions League, captaron a Noel Gallagher celebrando la victoria del Manchester United en un bar de Estados Unidos. Ante la hazaña del equipo inglés, algunos fanáticos especularon que Oasis podría tener un reencuentro, pero ninguno de los Gallagher confirmó la supuesta reunión.

Uno de los sencillos más reconocidos de Oasis es 'Wonderwall'. (Foto: Instagram / @oasis)

¿De qué trata ‘Wonderwall’ de Oasis?

‘Wonderwall’ no solo se ha convertido en una de las canciones más populares de Oasis, también ha sido parte de soundtracks de series, películas y hasta del ámbito deportivo.

El sencillo se estrenó en 1995, tres años después de su debut, como parte del álbum (What’s the Story) Morning Glory?. Este compendio musical contiene otros éxitos de la agrupación como ‘Don´t look back in anger’, ‘Morning glory’, ‘Hello’, entre otros.

La letra de ‘Wonderwall’ narra la historia de una persona que está atravesando ciertas dificultades, cuyas circunstancias no son reveladas, que habla sobre un amigo imaginario que lo salvará de sí mismo. El video musical de la canción salió en la década de los 90 y solamente muestra a la banda cantando en fondo blanco y negro.

En marco del vigésimo quinto aniversario de ‘Wonderwall’, en 2020, Noel Gallagher habló un poco sobre la historia detrás del éxito. El artista visitó el sitio en el que grabó la canción por primera vez y esto fue lo que dijo:

“Recuerdo decirle a Owen [productor] ‘tengo esta canción llamada ‘Wonderwall’ y quiero grabarla en una pared’”, explicó el artista.

Noel Gallagher recordó que, al grabar el sencillo con la pared de fondo, sintió que era “una idea tonta”; sin embargo, su productor fue quien aseguró que tenía un buen sonido y siguieron con la producción de ‘Wonderwall’.

A pesar de ello, el significado de la canción ha cambiado con el paso de los años. Originalmente, Noel había asegurado que se trataba de una exnovia que tuvo, pero ha cambiado su declaración en diferentes entrevistas con medios internacionales.

El sencillo de 'Wonderwall' se grabó en blanco y negro. (Foto: Youtube / @oasisinetofficial)

En una conversación con la revista Mojo, Noel Gallagher aseguró que, antes de ser un éxito, a Liam no le gustaba más famosa del álbum (What’s the Story) Morning Glory?: “Odiaba ‘Wonderwall’. Dijo que era trip-hop”.

De igual manera, el hermano de Liam Gallagher reveló que en algún punto de su carrera se desconcertó por la popularidad de la canción.

“No sabíamos en lo que se iba a convertir el álbum o lo que significaría para el día de hoy... es extraño porque no recitamos la canción [’Wonderwall’] por un buen tiempo. Como he dicho, Liam la odiaba y al resto de la banda no le encantaba... ¿por qué esa canción tomó tanta popularidad? Es algo loco, no hay razón para ello”, explicó el músico en una entrevista con SiriusXM.

¿Por qué se separó la banda de Oasis?

En el documental Supersonic (2006), Noel Gallagher explicó que “la relación que tenían como hermanos siempre fue la gran fortaleza de Oasis, pero al mismo tiempo fue lo que destruyó a la banda”.

Ambos hermanos tuvieron participación en conflictos, el primero en 1994 durante la gira de su álbum debut Definitely Maybe; sin embargo, la agrupación se mantuvo unida hasta la primera década de los 2000.

Los problemas ocurrían porque alguno de los hermanos cambiaba la letra de alguna canción o por problemas de la familia; sin embargo, la gota que derramó el vaso fue en 2009, cuando Liam rompió la guitarra de Noel durante un concierto en París.