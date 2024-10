Concierto de Oasis en México: Paso a paso para conseguir boletos para el único show en CDMX

“Today is gonna be the day”: este lunes Oasis confirmó su regreso a México con un solo concierto en 2025, lo cual significa que la pelea por los boletos promete ser tan épica como el pleito entre los hermanos Liam y Noel Gallagher.

La gira de Oasis sumó fechas en tres países de Norteamérica (México, Canadá y Estados Unidos), luego de agotar sus conciertos en Reino Unido, así que pisarán tierra de este lado del mundo el próximo verano en Toronto, Chicago, East Rutherford, en las afueras de Nueva York, Los Angeles y Ciudad de México.

“América. Oasis está en camino. Tienes una última oportunidad para demostrar que nos amaste todo el tiempo”, anunció la banda en sus redes sociales este lunes.

Esta serie de conciertos marcan la reconciliación de los intérpretes de éxitos mundiales como ‘Wonderwall’ y ‘Don’t Look Back In Anger’, 15 años después de su separación.

Las primeras ventas de boletos en Reino Unido e Irlanda causó caos, dificultades de compra y quejas por un sistema de precios dinámicos por la alta demanda que duplicó costos, incluso Ticketmaster está bajo investigación en aquel país.

¿Cuándo viene Oasis a México en 2025 y cuándo fue la última vez que tocó en Norteamérica?

Las gira mundial de Oasis comenzará el 4 de julio en Reino Unido, el único concierto en México al momento es el viernes 12 de septiembre a las 7:00 p.m. en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. La última vez que la banda tocó en la CDMX y en Norteamérica fue en 2008.

Para Norteamérica (México, Canadá y Estados Unidos), la banda llega en agosto y septiembre:

24 de agosto - Toronto, ON - Rogers Stadium

28 de agosto - Chicago, IL - Soldier Field

31 de agosto - East Rutherford, NJ - MetLife Stadium

6 de septiembre - Los Angeles, CA - Rose Bowl Stadium

12 de septiembre - Ciudad de México, MX - Estadio GNP Seguros

¿Cuándo es la preventa y venta general de Oasis en México en Ticketmaster?

Este jueves 3 de octubre se celebra una preventa de entradas, la cual es solo con registro previo para fans, arranca a las 10:00 a.m. (hora central de México) y termina a las 11:59 p.m.

La venta general arranca este viernes 4 de octubre a mediodía.

Oasis llega al Estadio GNP Seguros en 2025. (Foto: Ticketmaster).

Fechas clave: ¿Cómo registrarse para la preventa de boletos de Oasis en México?

La banda anunció que hay una preventa privada para fans para Norteamérica y para entrar hay que registrarse a un sorteo. La fecha límite para confirmar el registro es a las 6:00 a.m. del martes 1 de octubre (hora central de México).

Entra a https://oasis.os.fan/

Elige la opción ‘Oasis live presale ballot’.

Escribe tu correo electrónico.

Un formulario te pide anotar tu nombre, apellido, teléfono celular, ciudad (pedirá que actives tu ubicación), fecha de nacimiento.

Luego viene una encuesta:

¿Cuántas veces has visto a Oasis?



¿En qué año tocó Oasis por última vez en América del Norte? (la respuesta es 2008).



¿Para qué ciudad quiere comprar boletos para Oasis?

Al final aparece el mensaje: “Necesitas confirmar tu registro. Si llenaste este formato correctamente, te llegará un correo de confirmación de parte de Oasismynet (por favor revisa la carpeta de correos no deseados). Los correos de confirmación pueden verse retrasados debido a un alto volumen en los registros. Por favor asegúrate de confirmar tu registro antes de las 8AM (hora del Este) el martes 1 de octubre para ser elegible para el sorteo”.

Si eres seleccionado, recibirás un código de acceso que te permitirá comprar boletos para la gira ‘North America Oasis Live ‘25 Tour’ en una preventa exclusiva por invitación.

Oasis anunció una preventa de fans.

Precios: ¿Cuánto cuesta un boleto para ver a Oasis?

Falta la confirmación de precios en México, como referencia, en Reino Unido e Irlanda cuestan entre 74 y 506 libras, es decir entre mil 966 y 13 mil 311.

En Norteamérica por suerte no hay precio dinámico, ya que en los shows británicos las entradas se agotaron el mismo día y llegaron a sumas muy altas en Ticketmaster, donde el precio original de 148 libras (3897.65 pesos) se duplicó hasta las 355 libras (9349.08 pesos).

Con información de EFE, AFP y AP.