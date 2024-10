Oasis anuncia nueva fecha en México: ¿Cuándo es la preventa y venta para su segundo show en CDMX?

Porque una no es ninguna, Oasis visita México y decidió agregar un concierto en la Ciudad de México en su gira de reencuentro después de su separación hace 15 años, dejando no solo memes, sino emoción en todos sus fans,

La nueva fecha de los cantantes británicos en nuestro país se suma a la que anteriormente habían anunciado y las dos serán en el Estadio GNP Seguros.

El anuncio de la presentación la dieron en las redes sociales oficiales de la banda y fue confirmada por Ocesa pocos minutos después y está programado para el próximo 13 de septiembre de 2025.

Memes sobre el regreso de la banda británica Oasis, después de 15 años. (Foto: Redes sociales)

¿Cuándo es la venta y preventa de boletos del concierto de Oasis?

Una vez revelada la fecha del segundo concierto de Oasis, los seguidores se preguntan acerca de las fechas de la venta general y la preventa de las entradas, pro todo parece apuntar a que será un duelo legendario, casi como el conflicto entre los hermanos Gallagher.

Anteriormente, Ocesa informó que el acceso anticipado para la compra de los tickets es el jueves 3 de octubre y para esta nueva presentación será el mismo día porque la venta general, de acuerdo con información de la empresa organizadora de eventos culturales, es el viernes 4 de octubre, de la misma forma que en el primer concierto, así que todos atentos.

El inicio del proceso de adquisición de entradas es a partir de las 10:00 horas del tiempo central de México y el 4 de octubre a las 12:00 horas.

Oasis confirmó un segundo concierto en la CDMX: (Captura: Instagram @Ocesa)

Si bien para la primera fecha pedía un registro previo en la página oficial de Oasis, en esta ocasión no se habilitó en el mismo link y en Ticketmaster no se informó de un proceso previo necesario, pero por si acaso te dejamos el paso a paso para registrarte y no perder la oportunidad de asistir a uno de sus dos conciertos en la CDMX.

¿Cómo registrarse para la preventa de los boletos de Oasis?

Paso 1 : Entra a https://oasis.os.fan/

: Entra a https://oasis.os.fan/ Paso 2 : Debes elegir la opción ‘Oasis live presale ballot’.

: Debes elegir la opción ‘Oasis live presale ballot’. Paso 3 : Agrega datos personales y no olvides anotar tu correo electrónico.

: Agrega datos personales y no olvides anotar tu correo electrónico. Paso 4 : Contestar una encuesta con preguntas relacionadas con Oasis.

: Contestar una encuesta con preguntas relacionadas con Oasis. Paso 5 : Recibirás un mensaje en tu email para confirmar el registro (el correo podría llegar a la carpeta ‘no deseados’).

: Recibirás un mensaje en tu email para confirmar el registro (el correo podría llegar a la carpeta ‘no deseados’). Paso 6: Si lo lograste, recibirás un código para acceder a la preventa de los tickets para los conciertos de los hermanos Gallagher.

Prepárate, Oasis vuelve a la CDMX. (Fotoarte: El Financiero) (Facebook @OasisOfficial / Especial)

¿Cuándo son los conciertos de Oasis en la CDMX?

Los fans de la banda de rock deben esperar un tiempo considerado para poder verlos en su reencuentro tras 15 años de su desintegración, esto porque las dos fechas de sus presentaciones en el Estadio GNP seguros son el 12 y 13 de septiembre de 2025, así que paciencia, además, ya los esperaste más de una década, qué más da un año.