Aerosmith se retira de los escenarios por problemas en la voz de Steven Tyler: ‘Ha sido un honor’

En ocasiones es bueno saber cuando decir adiós, incluso para los cantantes y bandas icónicas dentro de la música, como lo es Aerosmith.

Este 2 de agosto, el grupo compartió un comunicado en sus redes sociales donde especificó las razones de su retiro de los escenarios y tiene relación con el vocalista Steven Tyler.

Steven Tyler, cantante de Aerosmith, sufrió daños en sus cuerdas vocales. (Foto: Instagram @aerosmith)

¿Por qué Aerosmith se retira de los escenarios?

Los intérpretes de ‘I Don’t Want to Miss a Thing’ aseguraron que, a pesar de los intentos de rehabilitación del vocalista de la banda, no logró recuperarse y por ello decían adiós a las giras.

“Siempre hemos querido dejarte boquiabierto cuando actuamos. Como sabes, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Pasó meses trabajando incasablemente para que su voz vuelva a estar donde estaba antes de su lesión, lo vimos luchar a pesar de tener el mejor equipo médico a su lado”, compartió Aerosmith.

Sin embargo, los músicos lamentaron que el cantante estadounidense no lograra una recuperación completa y como consecuencia deben cancelar sus conciertos de despedida.

La banda de rock anuncia el término de su trayectoria que ha durado 50 años .(Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

“Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios y de las giras (...) ha sido el honor de nuestras vidas, en cada club, en cada evento masivo y en momentos grandiosos y privados, nos dieron un lugar en la banda sonora de sus vidas”, compartió el grupo.

¿Cuánto duró la carrera de Aerosmith?

De acuerdo con los intérpretes de ‘Crazy’, el año en el cual inició su trayectoria fue en 1970, es decir que en 2024 cumplirían 54 años de carrera musical ininterrumpida.

Aerosmith tenía programada un último tour, pero decidieron adelantar el final y cancelar la serie de conciertos, como consecuencia pidieron solicitar el reembolso de los boletos a través de la plataforma Ticketmaster.

Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, tiene problemas con la voz (Foto: EFE)

¿Qué le pasó a Steven Tyler?

De acuerdo con Variety, fue en un concierto de 2023 cuando Steven Tyler presentó molestias después de la presentación.

Lo que le ocurrió fue un sangrado en las cuerdas vocales, el cual en su momento lo llevó a posponer algunas fechas de su tour para 2024, pero no logró recuperarse y finalmente tuvo que anunciar su retiro definitivo.

“Me rompe el corazón decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días (...) Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el espectáculo del sábado que provocaron un sangrado posterior”, compartió el cantante estadounidense según lo publicado en el portal citado anteriormente.