Aerosmith se retira con gira de despedida ‘Peace Out’: ‘Creo que ya es hora’

“¡Dream on!”, la agrupación de rock Aerosmith anunció su retiro tras 50 años en la industria musical, se van de los escenarios con un último tour.

La banda que forma parte del Salón de la Fama Rock & Roll reveló este 1 de mayo un nuevo evento musical que celebrará sus 50 años como astros del género musical. El tour lleva el nombre de Peace Out y será el evento que marque el retiro de Aerosmith.

“Creo que ya es hora, es una especie de oportunidad para celebrar los 50 años que hemos estado aquí. Nunca se sabe cuánto tiempo más estarán todos saludables para hacer esto … Ha pasado tiempo desde que hicimos una gira real”, explicó Joe Perry (guitarrista) en una entrevista con The Associated Press.

Aerosmith es una agrupación que se formó en la década de los años 70 que destacó por sus sencillos como ‘Sweet Emotion’, ‘Walk This Way’, ‘Livin’ on the Edge’, entre otras. Los miembros principales eran Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton y Joey Kramer.

A pesar de ser un reencuentro de Aerosmith, el baterista Joey Kramer tomó la decisión de no formar parte del tour para centrarse en su vida personal. En su lugar estará el músico John Douglas, pero en un comunicado enviado a The Associated Press la banda aseguró que “su presencia legendaria detrás de la batería será extrañada”.

La nueva gira de Aerosmith se llama 'Peace Out'. (Foto: Instagram / @aerosmith)

¿Cuándo es la gira de despedida de Aerosmith?

A través de una publicación en Instagram, la banda de rock reveló las fechas para su último evento que pretende celebrar sus éxitos más populares.

La gira cuenta con alrededor de 40 fechas y comenzará el próximo 2 de septiembre en Philadelphia, Estados Unidos, y terminará el 26 de enero en Montreal, Canadá. También anunciaron que Aerosmith estará acompañado de la banda The Black Crowes en algunas de sus presentaciones.

Las presentaciones de Aerosmith, aparte de sus entradas regulares, tendrán diferentes paquetes VIP para los fanáticos.

En cuanto a lo que se puede esperar de la gira, Steven Tyler aseguró que están preparados para “sacar todos los juguetes del ático”.

Aerosmith se presentó en México en 2016. (Foto: Cuartoscuro / Antonio Cruz) (Antonio Cruz)

¿Aerosmith vendrá a México?

Las 40 fechas de su último tour solo contemplan a ciudades de Estados Unidos y Canadá, por ahora no se ha informado que México sea del tour de despedida.

La última vez que se presentó la banda de rock en territorio mexicano, fue en octubre de 2016 con un concierto que se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México.

“Es la última gira de despedida, pero tengo la sensación de que continuará por un tiempo”, dijo Perry, “No sé cuántas veces volveremos a las mismas ciudades. Es muy posible que sea la última vez”.

Con información de AP