BLACKPINK en México: Con sombreros de charro y rosa pastel; así fue su concierto en el Foro Sol

Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa se emocionaron durante su primer concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, en donde cerca de 59 mil ‘blinks’ bailaron y cantaron junto a la agrupación femenina de k-pop BLACKPINK en su debut en México.

Como parte de su ‘Born Pink World Tour’, saltaron al escenario con una vestimenta en color rosa claro que fueron cambiando a lo largo de los minutos al interpretar un setlist que incluyó canciones como ‘How You Like That’, ‘Don’t Know What To Do’, ‘Garden of Light’ y ‘Hard To Love’.

Los gritos de niños, adolescentes y algunos adultos no se hicieron esperar cuando afirmaron que probaron fruta con chile o intentaron hablar en español, algunas apoyadas por su celular. “Es mi primera vez en México” o “Yo estoy practicando mi español, ¿dónde está el baño?”, fueron algunas de sus frases.

Cada una tuvo tiempo para interpretar canciones en solitario, aunque también se apoyaron de los bailarines, por lo que también aparecieron algunos pasos de pole dance. Algunos seguidores acudieron disfrazados, otros pudieron disfrutar un poco más al asistir al soundcheck que se llevó a cabo horas antes.

Para finalizar la noche, los grupos de fans lograron hacerles llegar 4 sombreros charros, por lo que no dudaron en portarlos y posar para la foto, mientras desde el público de escuchaba el ‘Cielito lindo’.

“Hemos pasado muy buen tiempo en la Ciudad de México, lo hemos disfrutado mucho. Muchas gracias por venir esta noche, ¿están emocionados?”, expresaron al mirar lightstick en forma de corazón.

Marcelo Ebrard en el concierto de BLACKPINK

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, fue uno de los que se dio cita al show, por lo que compartió parte de su experiencia, a la que calificó como “grata”, desde la zona de pista.

Marcelo Ebrard se tomó selfies en el concierto de BLACKPINK. (Foto: Twitter @m_ebrard)

“Welcome to México”, tuiteó junto a un video en donde aparecían las integrantes caminando sobre le escenario entre pirotecnia. “Invité a Rosy al concierto de BlackPink en Foro Sol, súper. BlackPink in the area”, añadió. Esta no es la primera vez que el político se acerca a una fanbase de k-pop pues ha mandado saludos a la ARMY, de BTS.