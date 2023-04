BLACKPINK en México: ¿Área para padres?, objetos permitidos, prohibidos y más detalles

La espera terminó para los fans de BLACKPINK que podrán ver por primera vez en México a la agrupación de k-pop presentarse en el Foro Sol los próximos 26 y 27 de abril y ya está casi todo listo para la llegada de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, pues desde el pasado fin de semana ya se estaba montando el escenario.

Los boletos para ambas fechas se agotaron a las pocas horas después de que algunos de sus seguidores accesaran a una preventa con la membresía BLINK.

Tras su presentación en Coachella 2023, los mexicanos se preparan para escuchar en vivo canciones como ‘Yeah, Yeah, Yeah’, ‘Shut Down’, ‘How You Like That’ y ‘Kill This Love’ y acá te contamos todo lo que debes de saber para que te prepares para el ‘Born Pink World Tour’.

Antes de México, BLACKPINK estuvo en Coachella 2023. (Foto: Instagram) (Instagram / @blackpinkofficial)

Zona de padres y tutores

Si no compraste entrada para el show, pero llevarás a tus hijos te tenemos buenas noticias, pues de acuerdo al tour de BLACKPINK en México, habrá una zona de espera habilitada a partir de las 14:30 horas y hasta el término del espectáculo.

Estacionamiento

Como en todos los eventos en el inmueble podrás ingresar al estacionamiento que tendrá un costo de 250 pesos. Te recomendamos llegar temprano para evitar demoras o aglutinamientos.

Objetos permitidos

Checa lo que puedes ingresar al Foro Sol, aunque asegúrate que no sobrepases las medidas establecidas:

Cartulinas (máximo 22x28 cm)

Banderas sin asta (máximo 1 metro)

Banners (máximo 33x13 cm)

Bolsas o mochilas (hasta de 30x30 cm)

Lentes de sol

Sombreros y gorras

Tapones de oído

Toallas y tampones en empaque cerrado

Cargadores portátiles

Binoculares sin láser

Cámaras no profesionales (instantáneas y desechables)

Lightsticks

Pickets

Freebies (no dulces)

Llaveros oficiales de Blackpink

Medicamento (es necesario presentar receta médica).

Objetos no permitidos

Para que no tengas problemas a tu ingreso, que te sorprendan o te quiten tus pertenencias, te contamos lo que estará prohibido llevar; evita riesgo de pasar un mal rato:

Pilas extra para lightsticks

Selfiestick o estabilizadores

Cigarros, vapes y cigarros electrónicos

Cámara de foto profesional o equipo de grabación

Rayos Láser o cornetas

Hebillas grandes

Botellas de vidrio o latas

Pelotas

Bolsas grandes

Comidas y bebidas

Aerosoles

Sombrillas

Casas de campaña, cobijas y sillas

Armas de fuego o blancas

Drogas

Mascotas.

Guardarropa

Este show no contará con un guardarropa, así que deberás mantener tus objetos cerca de ti, por lo que te recomendamos que vayas con pocas cosas para disfrutar.

Merch oficial

En el interior del inmueble podrás comprar la mercancía oficial de la banda femenil, aunque puedes adelantarte y elegirla a través de TM Shop para recoger el día del concierto.