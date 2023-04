¡BLACKPINK in your area! Este es el posible setlist para sus conciertos en el Foro Sol

La Ciudad de México comienza a pintarse de rosa y negro ya que los próximos 26 y 27 de abril llega BLACKPINK al Foro Sol para cantar temas como ‘Shut Down’, ‘How You Like That’ y ‘Kill This Love’, por mencionar algunos.

Desde que salieron a la venta los boletos para ambas fechas que hará la agrupación de k-pop en México, se agotaron; incluso, desde las fases de preventa que hubo para las y los integrantes del club oficial de fans que cuentan con su membresía BLINK.

Ahora, lo único que le queda a las y los BLINKS es esperar el arribo de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa a tierras aztecas para disfrutar de un gran espectáculo.

Las últimas presentaciones de BLACKPINK han regalado a sus fans algunas pistas de lo que podríamos esperar para las dos fechas en el Foro Sol, incluyendo la playlist.

BLACKPINK es uno de los actos principales de Coachella 2023. (Foto: Instagram / @blackpinkofficial)

BLACKPINK en México podría tocar las siguientes canciones

Actualmente, el cuarteto de k-pop está realizando su BORN PINK World Tour, con el que promocionan su último álbum homónimo a la gira, el cual incluye temas como ‘Hard To Love’ y ‘Yeah, Yeah, Yeah’.

Dichas canciones están ‘aseguradas’ ya que pertenecen a su última producción discográfica, aunque también podrían cantar temas que cada una de las integrantes ha realizado con sus proyectos solistas.

El sitio setlist.fm, que alberga el listado de canciones que tocan los artistas en sus conciertos, contiene algunos de los setlists de BLACKPINK.

Por ejemplo, durante su presentación en Coachella 2023 el pasado 16 de abril (donde también tocarán este sábado 22) cantaron 18 canciones, aunque en el Domo de Tokio, Japón, fueron 21 temas, lo que podría darnos una pista de que serían alrededor de 20.

El último setlist que tocó BLACKPINK en un concierto fue el siguiente:

Acto I

‘Pink Venom’

‘Kill This Love’ (Extended Intro)

‘How You Like That’

‘Pretty Savage’ (Extended Intro & Chair Dance Break)

‘Kick It’

‘Whistle’ (Extended outro)

Acto II: Solos

‘You & Me’ (JENNIE)

‘Flower’ (JISOO)

‘Gone / On The Ground’ (ROSÉ)

‘MONEY’ (LISA)

Act III

‘BOOMBAYAH’ (Remix, dancers on stage)

‘BOOMBAYAH’ (Shortened)

‘Lovesick Girls’

‘Playing with Fire’ (Extended outro)

‘Typa Girl’ (Extended intro)

‘Shut Down’

‘Tally’

‘DDU-DU DDU-DU’ (Extended Intro)

‘Forever Young’ (Extended outro)

BLACKPINK al final de uno de sus conciertos. (Foto: Twitter / @BLACKPINK)

Foro Sol ya está preparando el escenario para BLACKPINK

Otra de las cosas que se pudo saber sobre el show de BLACKPINK gracias a las redes sociales fue que, durante Coachella, iniciaron su presentación con un show de drones y un video con elementos de ‘Pink Venom’.

La cuenta oficial de fans de BLACKPINK en México publicó vía Twitter un video en el que se observa que ya comienzan los preparativos del escenario en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Aunque el clip dura apenas ocho segundos, se alcanzan a apreciar algunas pantallas que ya fueron colocadas para que BLACKPINK deleite a sus BLINKS los próximos 26 y 27 de abril.