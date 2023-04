BLACKPINK en México: Así se ven las filas de fans en el Foro Sol horas previas al concierto

Como parte de su primera visita a México, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa ofrecerán 2 conciertos del ‘Born Pink World Tour’ en el Foro Sol el 26 y 27 de abril, por lo que los expectantes fans de BLACKPINK se formaron desde temprano en los alrededores de las puertas del inmueble en la Ciudad de México.

La agrupación femenina llega luego de ofrecer su espectáculo en Coachella 2023 y los boletos para ambas fechas se agotaron, por lo que quienes tienen acceso a pista buscaron el mejor lugar para escuchar canciones como ‘Yeah, Yeah, Yeah’, ‘Shut Down’, ‘How You Like That’ y ‘Kill This Love’.

Antes del mediodía se permitió la entrada a las personas que estaban formadas en la puerta 15 para hacer su check-in; videos en las redes sociales de sus fans afuera mostraban cerca de 30 personas esperando en este ingreso para la zona pit.

Cuando accedieron, pudieron encontrarse con la carpa de la mercancía oficial, que para esta sección -la más cara- incluyó una gorra, un lanyard, un pin, un keychain y una mochila. El ambiente ya está comenzando a gestarse, por lo que se anunció que habrá un camión de bienvenida afuera para que se puedan tomar fotos mientras esperan.

Fans de BLACKPINK ingresaron por la mercancía oficial. (Foto: Twitter @BLACKPINKMXCO_)

Accesos al Foro Sol

Los menores podrán estar acompañados de un padre o tutor dentro de la fila de 10:00 am a 14:30 pm; después podrán ingresar a una zona habilitada en donde podrán esperar hasta que termine el show. Si tu zona es platino, los accesos son las letras A y G, pero si es general es por el D.

Acceso por puente: Grada secciones verde y naranja

Puerta 6 y 15: General B, Platino y Pits.

Un camión con la imagen de BLACKPINK ronda el Foro Sol. (Foto: Twitter @BLACKPINKMX1)

Horarios del concierto de BLACKPINK

De acuerdo con Ocesa K-pop, estos son los horarios. Recuerda que si ya hiciste el check-in, ya no puedes salir.

10:00 horas – Check-in acces VIP

17:00 horas – Soundcheck

17:30 horas – Se abren puertas del Foro Sol

21:00 horas – Concierto BLACKPINK.