Samo, vocalista de Camila, denuncia robo en la Condesa: ‘Nos acaban de asaltar, siento impotencia’

Samo, cantante de Camila, es el artista más reciente que se suma a la lista de famosos que sufrieron robos en la Ciudad de México como el actor Miguel Martínez y el cantautor Miguel Bosé.

¿Cómo fue el robo al cantante de Camila?

El intérprete de ‘Solo para ti’ utilizó sus redes sociales para difundir un video de las consecuencias del robo que sufrió mientras estaba en la colonia Condesa, en la capital mexicana.

En la publicación, realizada el pasado 1 de julio, se ve el vehículo del cantautor con un vidrio roto mientras comienza a platicar lo sucedido cuando dejó su auto estacionado. Aunque se desconoce el lugar exacto del crimen, al fondo se ve una gasolinera.

“La inseguridad en la ciudad es una cosa con la que no se puede lidiar, es impresionante como la seguridad se necesita reforzar porque nos acaban de asaltar en la Condesa”; declaró Samo. Él también reveló detalles acerca de si el robo fue con violencia o no.

¿Qué le robaron a Samo, cantante de Camila?

De acuerdo con información que compartió Samo, vocalista de Camila, respecto a los objetos extraídos de la camioneta, fueron algunos relacionados con su vida laboral. Esto fue lo que dijo. “Sacaron computadoras y herramientas de trabajo que teníamos aquí, solo puedo decirles que me siento lleno de mucha impotencia”, explicó el famoso en sus redes sociales.

Asimismo, se desconoce si él presentó una denuncia formal o únicamente de carácter público después de encontrar su auto con las ventanas rotas y percatarse de la ausencia de sus bienes materiales. Además, ninguno de sus compañeros del grupo se pronunció al respecto.

Los objetos que le robaron a Samo fueron computadoras e "instrumentos de trabajo". (Foto: Instagram @samooficial)

Miguel Martínez denunció robo en restaurante de Polanco

Samo no es el único famoso que denunció un robo en la Ciudad de México, sino también Miguel Martínez, protagonista de la telenovela infantil Alegrijes y Rebujos.

El actor estaba en el restaurante llamado ‘Salvaje’, ubicado en Avenida Masaryk, en Polanco. Él contó en sus redes sociales, el pasado mayo, que dejó su auto a cargo de los valet parking y tras recogerlo se dio cuenta de que le fueron robadas algunas pertenencias.

“No es la bronca contra el lugar, se sabe que el valet parking es aparte (...) me acordé de eso que traía en el coche. No hubo solución ni me dieron una razón, tampoco habrá justicia, quieren pruebas de algo que estaba, se los pedí de la manera más amable, pero de todos modos no va a aparecer”, explicó el actor en su cuenta de Instagram.

Miguel Martínez denunció un robo a su vehículo en un restaurante en Polanco. (foto: Pixabay/miguelmartinezoficial/elmuseosoumaya)

Tanto Samo como Miguel Martínez se suman a la lista de los artistas que sufrieron robos de sus pertenencias, sea en su casa o en la calle. Afortunadamente, ellos no se enfrentaron a crímenes violentos, únicamente Miguel Bosé, quien fue amordazado y encañonado. .

