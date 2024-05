¿Cuánto cuesta comer en el restaurante en Polanco al que fue Miguel Martínez, actor que denunció robo?

Pulpo, langosta y variedades de sushi, son algunos de los platillos que se pueden probar en Salvaje, un lujoso restaurante ubicado en Polanco en donde el actor Miguel Martínez denunció un robo en el valet parking.

Este fin de semana, por medio de sus redes sociales, Miguel Martínez, quien es reconocido por su participación en Alegrijes y rebujos (2003), denunció el robo de sus pertenencias por parte del personal de un valet parking ubicado en Masaryk, Polanco.

“Vine aquí a un lugarcito... muy bonito, me la pasé muy bien... en el valet y me robaron unas cosas que traía, reporté unas cosas que estaban a la vista y me acordé de eso que traía que era muy importante para mí, salí a buscarlo y ya no estaba, me da mucha tristeza, pero ya ni modo”, comentó el actor.

Aunque no pudo recuperar sus posesiones, Miguel Martínez aseguró que el personal de Salvaje fue amable y que no es culpa del restaurante.

“No es la bronca contra el lugar, se sabe que el valet parking es aparte... No hubo solución ni me dieron una razón, tampoco habrá justicia, quieren pruebas de algo que estaba, se los pedí de la manera más amable, pero de todos modos no va a aparecer”.

Miguel Martínez denunció un robo a su vehículo en un reconocido restaurante de Polanco. (Foto: Pixabay / @miguelmartinezoficial / @elmuseosoumaya)

¿Quién es el dueño de Salvaje?

Salvaje, que también es conocido como SLVJ, es un concepto gastronómico fundado en 2017 por el chef Fermín Azkue en Panamá.

“Nace Salvaje al juntaros unos amigos, ahora socios, para crear el concepto en Panamá. Es un tipo de gastronomía japonesa con toques de fusión”, comentó Azkue en conversación con la revista especializada de Neo2.

Fermín Azkue explica que, tras el éxito de Salvaje en Panamá, recibió ofertas de abrir sucursales en ciudades como Bogotá, Barcelona y Madrid.

El chef Fermín Azkue fundó el primer Salvaje en Panamá. (Foto: Instagram / @ferminzkuechef)

“Fusionamos la cocina con buena música, por la noche tenemos show y djs, y se entrelaza en un entorno de copas. En Panamá fue impactante, gustó muchísimo. Se nos presentó una oportunidad en Bogotá y también fue un éxito brutal”.

En la actualidad, SLVJ forma parte de Salvaje World, que tiene otras sucursales en Dubai, Guatemala y Estados Unidos.

En el caso de la sucursal de Ciudad de México, cuyas puertas abrieron a principios de 2024, las redes sociales señalan que forma parte de Sasori Group, que también cuenta con restaurantes como: Pubbelly Masaryk y KYU México.

Desde que abrió, Salvaje ha sido sede de varios eventos con celebridades e influencers, como al que asistió el actor Miguel Martínez.

Miguel Martínez fue a Salvaje a un evento con otras celebridades. (Foto: Instagram / @salvaje.mexico)

¿Cuánto cuesta comer en Salvaje?

De acuerdo con capturas en Google Maps del menú del Salvaje, un rango de precios de platillos es de 129 a 3 mil 129 pesos, dependiendo de lo que se pida.

La carta cuenta con algunos platos para compartir como: aguacate asado en 129 pesos, dumplings de hongos en 269 pesos, col de bruselas en 169 pesos, bollos de costillas cortas en 299 pesos, entre otros.

Salvaje también cuenta con una barra de sushi en la que destacan los siguientes alimentos:

Spicy tuna (90 gramos): 259 pesos

Spicy salmón (140 gramos): 229 pesos

Sushi vegano (40 gramos): 149 pesos

Sushi dinamita, relleno de cangrejo (40 gramos): 289 pesos

Salvaje roll, relleno cangrejo de nieve (105 gramos): 399 pesos

El restaurante Salvaje, ubicado en Polanco, ofrece variedades de platillos de la gastronomía japonesa. (Foto: Instagram / @salvaje.mexico)

En el caso de platos fuertes, hay una sección de la carta enfocada en cortes de carne y alimentos provenientes del mar, algunos de ellos son: Bacalao negro (220 gramos) en 689 pesos, pesca del día (650 gramos) en mil 109 pesos, filete de res a la robata (220 gramos) en 829 pesos, tomahawk prime en hasta 3 mil 129 pesos, entre otros.

Salvaje también vende carne wagyu, uno de los alimentos más exclusivos, en 2 mil 149 pesos.

Además de CDMX, Salvaje tiene sucursales en otros países. (Foto: Facebook / @Salvaje World Restaurants)

¿Dónde está Salvaje en México?

La sucursal de Salvaje en Ciudad de México abre sus puertas todos los días a partir de las 13:00 horas.

Este restaurante se encuentra en Avenida Presidente Masaryk 433-local 5, Polanco, Polanco IV Secc, alcaldía Miguel Hidalgo.