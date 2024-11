Las razones por las que Ángela Aguilar es ‘Mujer del año’: ‘Quiero ser buen ejemplo para las niñas’

‘Ahí donde me ven, caminando por la vida muy sonriente’: Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, no solo recibe reconocimientos relacionados con sus interpretaciones de regional mexicano, también por sus logros artísticos y personales.

La hija menor de Pepe Aguilar fue condecorada con la distinción de Women of the year 2024, otorgada por una revista de circulación nacional relacionada con el entretenimiento.

Sin embargo, primeramente la nieta de Flor Silvestre no se sintió merecedora de este título, sin embargo, se mostró agradecida.

La cantante Ángela Aguilar fue nombrada 'Women of the year'. (Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

“Me siento poco merecedora, (...) apenas estoy descubriendo el significado de ser mujer, pasar de niña a joven es un proceso y estoy en el camino de saber quién soy, de descubrir tu poder femenino y tu energía divina”, contó Ángela Aguilar.

La publicación de la entrevista fue hecha por Glamour, donde menciona que la razones por las cuales fue nombrada Mujer del año en la categoría ‘Regional Music award’, se debe a su madurez artística, por las nominaciones a los premios Latín Grammy y por destacar en la industria musical, principalmente en el género regional mexicano, donde es un ambiente dominado por hombres.

“Me he dado cuenta de que los logros de los hombres son aplaudidos de manera más notoria mientras los de las mujeres pasan desapercibidos”, contó la intérprete de ‘Dime como quieres’.

“El mayo desafío al cual me enfrenté es al de encontrar mi propia voz en medio de un apellido, es difícil descubrir mi estilo y aceptar que mis gustos pueden no ser los mismos que mi familia, un reto es convertirme en un buen ejemplo para las niñas y las personas quienes me siguen”, declaró Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar tiene una trayectoria artística en el regional mexicano. (Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

¿Qué opina Ángela Aguilar de los comentarios de su relación con Christian Nodal?

Ángela Aguilar se convirtió en la esposa de Christian Nodal tan solo dos meses después de la ruptura del cantante con Cazzu, lo cual ocasionó críticas contra la nueva pareja.

No obstante, la intérprete de ‘La llorona’ contó un poco sobre sus opiniones respecto a los señalamientos hacia ella.

“Te mentiría si dijera que no están involucrados en mi relación o en mi vida personal, he vivido muchas cosas en estos años, desde rumores falsos (...) aprendí que la gente habla de lo que no sabe, no es mi responsabilidad explicarles nada, si deseo hacerlo lo haré, pero no tengo necesidad de justificarme”, contó en la misma entrevista con Glamour.

“Sentirse en tu poder es fundamental, todo esto se relaciona con el empoderamiento femenino, el entender y dejar atrás ciertas cosas, empoderarnos desde lo que sabemos y conocemos de nosotras mismas”, mencionó Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar respondió a las críticas por su relación con Nodal. (Foto: Instagram: @angela_aguilar_) (Instagram: @angela_aguilar_)

Crean petición para retirar el título ‘Mujer del año’ de Ángela Aguilar

En la página web Change.org surgió una petición para pedir el retiro del título Mujer del año a la menor de la Dinastía Aguilar.

“Muchos consideramos que no es un ejemplo positivo para la mujer en México. No debemos premiar a las personalidades simplemente por su fama, sino por las contribuciones significativas que hacen a nuestra sociedad, Ángela Aguilar, aunque popular, no cumple con estos criterios”, se lee en el sitio.

Hasta el momento de esta publicación se tenían recolectadas poco más de 260 mil firmas.