Pepe Aguilar estrena canción con referencias a Nodal y su hija Ángela: ‘Para forajidos, m’ijo, aquí no es’

¿Amenaza o les dio la bendición después de llamarlo ‘pende#o’? Pepe Aguilar por fin estrenó la canción ‘Cuídamela bien’, un nuevo sencillo donde dedica versos a Christian Nodal y hace referencias a su matrimonio con Ángela Aguilar.

Cuando el hijo de Flor Silvestre lanzó nueva música (siendo la última pista, una junto a Carín León) nadie imaginó ¿o sí?, que escribiría una letra con dedicación para su nuevo yerno, pero, ¿qué dice, además de ‘Para forajidos, m’ijo, aquí no es’? (referencia a uno de los EP de Christian Nodal).

Pepe Aguilar llevó del brazo a Ángela Aguilar en su boda con Christian Nodal. (Fotógrafo: @carloslatapi / Instagram @pepeaguilar_oficial)

¿Qué dice la nueva canción de Pepe Aguilar sobre Nodal?

Primero, vamos por partes porque se encuentran ‘Easter eggs’ o referencias en varias estrofas, de esta forma la dividimos para ser más claros.

“No es noticia nueva que ella está contigo, bien lo sabe el mundo, todos son testigos, tan rápido el tiempo pasó y mi ángel alguien más me arrebató. Y no da la cara el bandido” ¿Ángel o Ángela? Demasiada coincidencia.

“Voy a ser muy claro, haz las cosas bien, porque para forajidos, mijo, aquí no es y sé que es fácil ser cabrón, yo mismo estuve en esa situación, pero es más hombre el que se queda Y perdón si me pongo un poco rudo es que me dio el gane un chamaco suertudo”, continúa la letra del nuevo tema donde leemos entre línea el nombre de Ángela Aguilar y su lujosa boda con Christian Nodal.

La portada del nuevo sencillo de Pepe Aguilar con referencias a Nodal. (Foto: Spotify)

“Cuídamela bien, ya la enamoraste, ya te la llevaste¿Qué le voy a hacer? Nunca es que fue mía y yo sabía que la iba a perder y pa’ tu suerte, ahora está contigo que les vaya bien. Cuídamela bien, tal vez no es perfecta, pero te aseguro que sabe querer Te bastaron rosas pa’ que mi orgullosa cayera a tus pies”, continúa el coro.

“Y de frente te doy un consejo, si la quieres bien, no la cambies porque se te da muy bien”, posiblemente Pepe Aguilar se refiera a la relación anterior del intérprete de ‘Adiós amor’, porque tan solo dos semanas antes de confirmar su noviazgo con ‘Angelita’, finalizó su romance con Cazzu,

“Cuando le llevaste rosas me hice el fuerte yen las serenatas no pude correrte, el águila ya despegó y el que no da la cara ahora la dio, admito que das a quererte Y perdón si me pongo un poco rudo es que me dio en la madre un chamaco suertudo”, versos con palabras contenidas en el tema ‘Dime como quieres’ interpretado por los casi recién casados.

Pepe Aguilar estrena canción con una letra que sus seguidores pensaron podría estar dedicada a Nodal. (Foto: Instagram pepeaguilar/nodal)

“Cuídamela bien ‘Aquí donde me ven’, ‘Botella tras botella’, ‘No me siento bien’ (puras canciones de Christian Nodal), pues nada pendejo, le quitaste al viejo la mejor mujer (...) Ámala cabrón, demuéstrale al mundo que agarraste el rumbo y tienes corazón”

“Hazla tan feliz como en la vida, siempre quise hacerlo yo y en el ojo del ciclón, por mi parte yo les doy la bendición y siempre desearé el bien a su relación”, finaliza la nueva canción del tío de Majo Aguilar, estrenada en la noche del 26 de septiembre.

¿Qué dijo Nodal de su relación con Pepe?

Aunque en un principio se consideraba que la relación de Pepe Aguilar con Christian Nodal no sería buena, al parecer sí mantiene un trato cordial, al menos eso dijo el joven cantante de regional mexicano.

“Yo creo que todo el mundo lo tiene como un monstruo, ¿por qué?, no sé. Conmigo ha sido superbueno (...) Uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas y bueno, yo estoy con su tesoro básicamente. Estoy con una de las personas más bellas en su vida, uno de sus amores más grandes”, contó en una entrevista para Molusco TV (canal de YouTube) compartida el 23 de agosto.