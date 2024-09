Pepe Aguilar lanzará canción contra los ‘Forajidos’: ¿Es indirecta para Nodal, esposo de su hija Ángela?

¿No que se llevaban bien? Pepe Aguilar estrenará una nueva canción con una letra que seguidores del cantante de regional mexicano calificaron como una indirecta para Christian Nodal.

Recordemos que Ángela Aguilar se casó con el intérprete de ‘Dime como quieres’ el pasado 24 de julio en una lujosa boda con pocos invitados, entre ellos Rommel Pacheco y Marc Anthony.

Ahora, a casi dos meses del suceso, el hijo de Flor Silvestre alista un nuevo tema con unos versos controversiales, pero, mejor, júzgalos tú mismo.

Pepe Aguilar confirmó la boda de Ángela y Nodal. (Foto: Instagram @pepe_aguilaroficial) (Nación321/Especial)

“Voy a ser muy claro, haz las cosas bien porque para forajidos mijo, aquí no es, sé que es fácil ser cabrón, yo mismo estuve en esa situación”, se escucha en un breve video publicado por Pepe Aguilar en su cuenta de Instagram.

Los usuarios de redes sociales reaccionaron al catalogarla como una dedicación (y recordatorio) para Christian Nodal por su unión matrimonial con Ángela Aguilar.

Por ahora se desconoce el nombre de la canción, pero la acompañó con la fecha 26-09-24, por lo que se espera su lanzamiento el próximo jueves 26 de septiembre.

Pepe Aguilar prefiere a Carín León que a Nodal

En una entrevista concedida para un medio de comunicación de Colombia, el intérprete de ‘Por mujeres como tú' dijo preferir a Carin León antes de su nuevo yerno, pero explicó sus razones.

“Carin León, por mucho, y mira, me cae bien Christian Nodal, se lo he dicho 20 veces, me encanta su trabajo, pero trae otro rollo, es una generación más grande, tiene las mismas influencias que yo, nos gustan las mismas canciones y grupos, lo conozco más, a Nodal lo conozco por mi hija y porque lo contraté una vez, cuando me lo llevé de gira”, respondió Pepe Aguilar para el programa La Mega.

Incluso recientemente, Pepe Aguilar estrenó el tema ‘Lamentablemente’ al lado de León y con su yerno nunca se ha mencionado una colaboración.

Sin embargo, para Ventaneando contó un poco más de su forma de ser con el cantante mexicano desde su boda con ‘Angelita’.

“Es que no me conoce todavía, no me conoce (dijo entre risas) uno como ser humano es como le llegan, es similar a la canción de Juan Gabriel donde dice ‘por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo’, todos somos así”, declaró en una entrevista para Ventaneando publicada el pasado 29 de septiembre.

Pepe Aguilar habló de Carín León y Nodal. (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué dijo Nodal de su relación con Pepe Aguilar?

“Yo creo que todo el mundo lo tiene como un monstruo, ¿por qué?, no sé. Conmigo ha sido superbueno (...) siempre quiere lo mejor para las hijas y bueno, yo estoy con su tesoro básicamente. Estoy con una de las personas más bellas en su vida, uno de sus amores más grandes”, mencionó Christian Nodal en una entrevista para el canal de YouTube Molusco TV, compartida el 23 de agosto.

“Ha sido un proceso muy bonito y me siento respaldado por un gran hombre. Amo estar en una familia en la que se respiran tantas cosas tan chingonas como el amor, la cultura y las experiencias. Pepe es un gran tipo”, finalizó.