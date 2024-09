Pepe Aguilar admite que la boda de Ángela y Nodal fue muy precipitada: ‘Fue todo un shock’

‘Y solo porque tú me cambiaste por un... Christian Nodal’. Pepe Aguilar reveló nuevos detalles de la boda de Ángela Aguilar con el cantante de regional mexicano, pero también habló de lo que piensa sobre la unión matrimonial de su hija menor.

Recordemos que los dos famosos contrajeron nupcias el pasado 24 de julio en una ceremonia privada donde asistieron pocos invitados, entre ellos Rommel Pacheco y Marc Anthony.

Fue el hijo de Flor Silvestre quien confirmó la noticia al publicar unas fotos dentro de la capilla donde se llevó a cabo el evento, además de dedicarles unas palabras a los recién casados.

“Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. ¡Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, incluso igual de importante que el amor!”, escribió en ese momento.

Ángela Aguilar cantó en su boda con Nodal. (Foto: Instagram @monicac0rgan)

Sin embargo, Pepe Aguilar ahora revela detalles de lo que siente y piensa de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal y la consideró una decisión precipitada.

¿Qué dijo Pepe Aguilar de la boda de Ángela Aguilar?

El cantante de regional mexicano pensó en llorar durante la caminata al altar en la ceremonia matrimonial de los intérpretes de ‘Dime como quieres’, pero señaló la boda de su hija como un momento de shock.

“Fue muy rápido el noviazgo de Christian y Ángela, fue muy rápida la decisión de casarse, entonces fue todo un shock, pero ya a la hora de la hora, pues, no, pensé que sí, iba a llorar, no me iba a poner a llorar (...) esperaba más tristeza y golpe en el corazón caminar con mi hija”, declaró para el programa de televisión La red, publicado en la cuenta Caracol TV de YouTube, el pasado 7 de septiembre.

Sin embargo, en aquel momento sintió emoción por escuchar de fondo una canción de su mamá Flor Silvestre y sintió más alegría por su hija.

Tras la boda de Christian Nodal con Ángela Aguilar, se especuló que Pepe Aguilar tenía una mala relación con su yerno. (Foto: Especial El Financiero)

“Pero me dio una emoción extraña, escuchar a mi mamá cantar y llevar a mi hija a casarse, pero me dio alegría por ella porque estaba haciendo lo que ella quería hacer (...) a veces en esta vida nos toca hacer lo que podemos y con Ángela no fue así, era su deseo”, compartió en el mismo encuentro.

Si bien no dio ningún discurso a Christian Nodal antes de recitar los votos, él le dijo todo con el lenguaje no verbal de su mirada. “Le dije con la mirada, asentí diciendo ‘aquí está’, sean muy felices, pero eso sí, mucho cuidado”, señaló Pepe Aguilar en la misma entrevista.

Pepe Aguilar llevó del brazo a Ángela Aguilar en su boda con Christian Nodal. (Fotógrafo: @carloslatapi / Instagram @pepeaguilar_oficial)

¿Cómo es el trato de Pepe Aguilar con Christian Nodal?

Cuando se supo de la polémica relación amorosa de Nodal y Ángela Aguilar, surgieron rumores acerca del trato con el intérprete de ‘Por mujeres como tú’, especialmente porque se creyó sería complicado.

No obstante, el líder de la Dinastía Aguilar lo desmintió y habló acerca de su forma de ser con su ahora yerno.

“Es que no me conoce todavía, no me conoce (dijo entre risas) uno como ser humano es como le llegan, es similar a la canción de Juan Gabriel donde dice ‘por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo’, todos somos así”, declaró en una entrevista para Ventaneando publicada el pasado jueves.

En el mismo encuentro agregó detalles de la forma de ser del ex de Belinda con su familia. “Si eres respetuoso como él, serio como él y eres como lo ha sido, así se le va a tratar, además es un buen muchacho, se da a querer el cabr%n”, comentó para el espacio televisivo donde también participa Daniel Bisogno.