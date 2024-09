¿Quién pagó la boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Christian Nodal y Ángela Aguilar llegaron demasiado lejos… hasta el altar y después de un mes casados… surgió la pregunta del millón ¿quién pagó la boda?

El padre de la artista, Pepe Aguilar, dio más detalles sobre este evento que se realizó de manera discreta en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en el Estado de Morelos.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en Morelos este 24 de julio, según varias 'pistas' publicadas en redes sociales. (Fotoarte: El Financiero) (Instagram @byferggie @nadiaferreira @monicac0rgan / Facebook @AngelaAguilarOficial @christiannodaloficialmx)

¿Quién pagó la boda de Christian Nodal y Ángela Águilar?

Pepe Águilar estuvo en un programa de radio en Colombia, donde fue cuestionado sobre la relación de su hijo con el intérprete de ‘Adiós amor’. Según la revista People, Pepe declaró entre bromas que no le quedó de otra que pagar la boda de Ángela Aguilar.

Pepe, fiel a su característico sentido del humor, se mostró claro y directo “¡No tienes otra opción! Por supuesto que sí, sin duda”, afirmó con firmeza.

Su respuesta a ¿quién pagó la boda?, provocó risas “¿Te imaginas? Mi yerno nunca me preguntó, ‘Oiga, suegro, ¿necesita ayuda en algo?’”, comentó entre risas, aclarando que no es nada tacaño y que el cantante es excelente.

Pepe Aguilar habló de Nodal y su relación con Ángela. (Foto: Especial El Financiero)

Entre la plática también estuvo la pregunta del precio de la boda. “No me recuerdes esas cosas porque te voy a pedir ahora también tequila. Es decir, de todo menos barato. No me recuerdes esas cosas”, repitió, respondió el cantante.

El cantautor mexicano no dio detalles del precio de la boda, pero entre bromas si declaró que cuando recibió el costo total reaccionó con un: “¿Quién hizo esto?”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en julio (Fotos: X @NodalboyGt / Instagram @nodal).

¿Cuándo y dónde fue la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La boda se realizó el 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas. Según la información de TV Azteca, la hacienda para eventos tiene un costo aproximado de 350 mil pesos.

El menú de la boda estuvo a cargo de la chef Gabriela Ruiz, quien es dueña del restaurante Carmela y sal, reconocida del en la Guía Michelin.

Según las imágenes que circularon en redes sociales, el menú tuvo tres tiempos y fueron los siguientes:

Entradas

Ensalada de jícama con pesto de albahaca y pistache con uvas verdes.

Carpaccio de calabaza: Calabaza amarilla con aderezo de ajo rostizado, piñones rosas y queso parmiggiano.

Tartas de atún y camarón: Camarón crujiente, atún, tapenade (regularmente es de aceitunas negras), tomates deshidratados y pimientos.

Plato Fuerte

Orzo (pasta de sémola) con salsa cremosa, trufa negra y duraznos brulée.

Short rib (una de las especialidades de la chef en Carmela y sal) a las brazas por 12 horas con risotto de hongos.

Postre