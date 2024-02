¿Qué pasa si comes pistaches todos los días?

Los pistaches, además de ser una excelente botanita, son un fruto seco, similar a las nueces y almendras, cuyo consumo moderado promete mejorías en el sistema digestivo y el sueño.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el pistache, o pistacho, es una semilla proveniente de un árbol originario de Siria. Este fruto seco (tipo de alimentos sin pulpa), además de su color verde claro, se caracteriza por estar encerrado en una cáscara fácil de romper.

En la cocina, los pistaches acompañan la preparación de algunos alimentos y le dan sabor a ciertas salsas o postres.

Al igual que las nueces y almendras, los pistaches se asocian con diversos beneficios para la salud, pero ¿te has preguntado cuáles son sus efectos si se consumen diario?

Los pistaches son una fuente de fibra. (Foto: Wikimedia Commons)

Beneficios: ¿Qué hacen los pistaches en el cuerpo?

El sitio especializado de Medical News Today menciona que el pistache es una fuente de proteínas, antioxidantes, minerales, grasas, fibra y vitamina B6, un compuesto que podría favorecer la salud del sistema inmune y nervioso.

A pesar de que los frutos secos tienen beneficios para el organismo, su contenido en grasas podría perjudicar a la salud si no se consumen de manera moderada. A diferencia de las pasas o almendras, los pistaches tienen un elemento que ayuda a evitar comerlos en exceso: sus cáscaras.

“Las cáscaras (de los pistaches) son un buen recordatorio visual de cuántas has comido. Esto puede ayudarte a mantener el control sobre el tamaño de las porciones”, explicó la nutrióloga Laura Jeffers a Cleveland Clinic.

Te contamos sobre algunos de los efectos positivos que podrían surgir de una ingesta moderada de pistaches.

Promueven la salud digestiva

Uno de los elementos principales del pistache es la fibra, un compuesto vegetal que se asocia con la disminución de malestares como la indigestión.

Healthline señala que el contenido de fibra en los pistaches beneficia al funcionamiento del sistema digestivo, reduce el riesgo de problemas y promueve la presencia de bacterias buenas en las paredes del intestino.

Los pistaches se encuentran en una cáscara dura fácil de romper. (Foto: Wikimedia Commons)

Favorecen niveles saludables de colesterol

Cleveland Clinic explica que, en ciertos estudios, se ha visto que los niveles de grasas monoinsaturadas de los pistaches podrían reducir los niveles de colesterol LDL, aquel que es conocido como ‘el malo’ y que se relaciona con problemas cardiovasculares.

Sin embargo, las evidencias sobre este beneficio de los pistaches son escasas, por lo que se requiere de más investigaciones para determinar sus alcances.

Posible efecto en el azúcar del cuerpo

Healthline menciona que, en algunas investigaciones, el pistache ha demostrado tener un índice glucémico bajo, una medida de la rapidez con la que un alimento eleva los niveles de azúcar en la sangre.

Esto se ha asociado con la reducción de los niveles de glucosa en la sangre, pero la realidad es que no hay suficientes estudios que respalden este beneficio.

Los pistaches acompañan la preparación de algunos alimentos. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Para qué no sirve comer pistaches?

Los pistaches también han sido señalados de beneficios, cuyos alcances aún no han sido comprobados por investigaciones científicas.

No ayudan con el sueño

Por medio de redes sociales, algunas personas recomiendan consumir un par de pistaches por la noche para conciliar el sueño, pero ¿realmente funciona?

Healthline explica que existe una noción de que los pistaches contienen melatonina, un compuesto que produce el cuerpo de forma natural, y que se encuentra en algunos alimentos, para promover un horario de sueño saludable.

El hecho de que el pistache contenga suficientes niveles de melatonina para ayudar al sueño ha sido analizado en pocas ocasiones. Lo que quiere decir que aún no hay evidencia que respalde que el fruto seco tenga este resultado.

No adelgazan

Similar al caso de la avena, se tiene la noción de que los frutos secos, especialmente los pistaches, tienen propiedades adelgazantes en el organismo, pero la realidad no es así.

Lo que sí pueden hacer los pistaches, gracias a su proteína y fibra, es producir una sensación prolongada de saciedad que evita comer en exceso, este beneficio ayuda con el control de peso y permite que la semilla forme parte de una dieta balanceada.

Los pistaches se asocian con una mejoría en el sueño. (Foto: Wikimedia Commons)

Contraindicaciones: ¿Qué le pasa a mi cuerpo si como muchos pistaches todos los días?

Aunque los pistaches son un alimento saludable, consumirlo en grandes cantidades podría resultar en algunos problemas de salud para el organismo.

Estos son algunos de los efectos secundarios que surgen de comer demasiados pistaches al día, de acuerdo con Healthline:

Problemas estomacales : El consumo de cualquier alimento rico en grasas, como los pistaches, podría alentar la digestión, lo que a su vez aumenta el riesgo de constipación.

: El consumo de cualquier alimento rico en grasas, como los pistaches, podría alentar la digestión, lo que a su vez aumenta el riesgo de constipación. En ciertas ocasiones, las nueces o pistaches ocasionan inflamación, gases y diarrea.

Aunque es un fruto seco seguro para la mayoría de personas, se han reportado casos de alergia.

A pesar de ello, la nutrióloga Lisa Moskovitz explicó a Eat this, not that que los pistaches son uno de los mejores frutos secos para la salud, siempre y cuando se consuman con moderación y formen parte de una dieta balanceada.

Los pistaches no se deberían consumir en grandes cantidades. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Cuántos pistaches se pueden comer al día?

Para evitar padecer los efectos secundarios de los pistaches, se debe respetar la recomendación de su consumo diario.

Healthline señala que, en el caso de las personas saludables con una dieta balanceada, se debería consumir 28 gramos diarios, lo que equivale alrededor de 49 pistaches.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta las necesidades calóricas y nutricionales de cada individuo a la hora de determinar la cantidad adecuada de pistaches.