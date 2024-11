Cazzu, Nodal y Ángela: De la separación de Julieta y Christian a las declaraciones de Aguilar

¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Las declaraciones de Ángela Aguilar sobre Cazzu o la boda con Christian Nodal? La polémica entre los tres famosos generó un poco de confusión entre quienes no siguieron el hilo de la historia desde el principio.

Pero no te preocupes que aquí despejamos tus dudas y desde lo primero hasta lo último entre ‘la nena trampa’ y los interpretes de ‘Dime como quieres’, todo con un orden cronológico.

Cazzu habló de su relación con Nodal tras el inicio de su romance con Ángela. (Foto: Especial El Financiero)

Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu: ¿Qué pasó primero entre los cantantes?

Toda historia tiene un origen, es un hilo del cual tiras y se revela poco a poco desde donde nace este ‘hilito’, ese es el objetivo de esta nota, así que empecemos por el principio.

Separación de Nodal y Cazzu

El capitulo uno, comienza con la ruptura de Cazzu y Nodal, separación confirmada por los dos el pasado 23 de mayo por medio de un mensaje de redes sociales.

“Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”, dijo el cantante de regional mexicano en un video compartido en Instagram.

Cazzu simple y sencillamente solo compartió el post realizado por su expareja, en ese momento no dijo nada al respecto.

Estas son las versiones de Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar sobre la ruptura amorosa de los cantantes. (Foto: Instagram @cazzu/@nodal/angela_aguilar)

Inicio del romance de Nodal con Ángela Aguilar

Tan solo tres semanas después de la ruptura de la ‘nena trampa’ con el intérprete de ‘Adiós, amor’, Ángela Aguilar otorgó una exclusiva a la revista Hola donde confirmó el romance con Christian Nodal.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo la hija de Pepe Aguilar.

Pocos días después iniciaron los rumores de una boda entre ellos dos, finalmente se confirmaron.

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su noviazgo. (Foto: X @NodalEncantada)

Boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

El capítulo tres de la historia llega con la confirmación de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal a finales de julio en una ceremonia privada donde sonaron las canciones de Flor Silvestre.

Fue Pepe Aguilar quien compartió las primeras fotos de la unión matrimonial de la menor de la Dinastía Aguilar y del cantante de regional mexicano.

A pesar de todo lo sucedido, Cazzu no envió ningún mensaje y así pasaron los días, incluso ocurrió la celebración del cumpleaños de Inti, la hija que comparten.

Pepe Aguilar fue el encargado de confirmar el enlace matrimonial de Ángela y Nodal (Nación321/Especial)

Ángela Aguilar habla de Cazzu

El tema parecía enterrado entre los tres implicados, pero ‘Angelita’ dio una entrevista para el medio de comunicación llamado ABC News.

“Todos los involucrados están juntos y unidos A nadie le rompieron el corazón Meses antes de que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien, todos estaban de acuerdo (con la relación), todos sabían qué estaba pasando, somos adultos y sabemos sobrellevarlo”, contó la intérprete de ‘La llorona’.

La difusión de sus declaraciones tendría un impacto en ‘la nena trampa’ quien, después de cuatro meses de no decir nada, decidió contar su versión de la historia.

Ángela Aguilar y Christian Nodal. (Foto: Cuartoscuro).

Cazzu desmiente a Ángela Aguilar y descarta saber del romance de Nodal con la cantante

Cazzu estuvo en el canal de YouTube llamado Luzu TV donde detalló cómo vivió la ruptura con Christian Nodal y desmintió a Ángela Aguilar, esto dijo.

“Sería incapaz de perpetuar un plan tan retorcido como el propuesto, viene de boca de uno de los protagonistas (...) mi vida cambió de la noche a la mañana, pero yo guardé silencio (...) yo no tenía conocimiento de esa relación”, dijo la cantante argentina.

“Cuando me dejaron fue por un motivo distinto, pregunté si había alguien más, me contestó que no, yo me enteré en redes, la conocía y compartí con ella unas veces (...) pensé que finalizamos el tema, es doloroso, me hubiera gustado nunca decir nada”, continuó la famosa.

“Habló de mis sentimientos cuando no sabe cómo la pasé, yo sufrí mucho, se rompió más que un corazón, fue u proceso difícil, yo respeté a todos, pero un ejemplo para mi hija es que debemos poner límites”, contestó la expareja de Christian Nodal.

Cazzu desmintió a Ángela Aguilar. (Foto: Instagram @cazzu)

Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar: ‘Yo no le fui infiel a Julieta’

Ante la entrevista concedida por Cazzu, publicada el pasado 31 de octubre, el yerno de Pepe Aguilar utilizó sus redes sociales para responder a lo dicho por su exnovia.

“Yo no hablaré del tema otra vez, jamás le fui infiel a Julieta, tengo los mensajes donde se le avisó que estaba con Ángela Aguilar, mi consciencia está limpia, si quieren seguir hablando, les pido se informen”, dijo Christian Nodal.

“El fan de su relación ni siquiera existe, no dan los tiempos, que mal (...) dicen que yo no respeté un embarazo, Julieta es una gran mujer, pero aquí no hay dos bandos, mi esposa no fue mi amante y no se metió en ningún romance (...) el amor se acaba, no hubo terceros”; respondió el cantautor de regional mexicano.