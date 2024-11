Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar: ¿Cuál es la versión de cada uno sobre la ruptura?

‘Probablemente, esto solo dure un tiempo...’ o al menos eso se pensaba cuando Cazzu no había contado su versión de los hechos acerca de su ruptura con Christian Nodal dos meses antes de que el cantante de regional mexicano se casara con Ángela Aguilar.

Ahora, la ‘nena trampa’ desmintió lo dicho por la hija de Pepe Aguilar y nuevamente el tema de conversación resurgió después de que sus declaraciones generaran una respuesta del intérprete de ‘Dime como quieres’, aquí te dejamos las versiones de cada una de las partes implicadas en la polémica en orden cronológico.

Ángela Aguilar había compartido que todas las personas involucradas en la polémica sabían de su relación con Nodal; sin embargo, Cazzu negó esta versión. (Foto: Especial El Financiero/ Cuartoscuro)

¿Qué dijo Ángela Aguilar de su romance con Nodal?

La menor de la Dinastía Aguilar tuvo una entrevista el pasado 17 de octubre donde habló de una especie de acuerdo en el momento cuando la autora de ‘Mala data’ terminó su romance con el cantante mexicano.

“En este punto de mi vida no siento que deba explicaciones a nadie, convierten en villanos a las personas, no se conoce el 5 por ciento de la historia, puedo decirles que todos los involucrados están juntos y unidos, en la misma página, a nadie le rompieron el corazón, tenemos la consciencia tranquila (...) somos adultos y sabemos sobrellevar la situación”, dijo Ángela Aguilar en ese encuentro.

Sin embargo, Cazzu no está de acuerdo en lo dicho por la joven y contó su propia versión de los hechos.

Cazzu desmintió a Ángela Aguilar. (Foto: Instagram @cazzu)

Cazzu desmiente a Ángela Aguilar: ¿Qué respondió la cantante argentina sobre la ruptura con Nodal?

La intérprete de ‘Nada’ estuvo en el canal de YouTube llamado Luzu TV, donde dio sus primeras declaraciones tras su separación de Christian Nodal.

“Viví meses de una separación conflictiva, muy pública, se tornó como un universo paralelo, guardé silencio todo este tiempo porque me pareció correcto (...) se puso en duda mi integridad como persona, estaba en mi límite, necesitaba aclararlo para decir mi lado de la historia”, inició Cazzu.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de dos personas y estaba en pleno de conocimiento de formar parte de un plan, pero tengo la necesidad de refutar porque es mentira”, contó Julieta Cazzuchelli.

Cazzu respondió a Ángela Aguilar. (Foto: Especial)

“Sería incapaz de perpetuar un plan tan retorcido como el propuesto, viene de boca de uno de los protagonistas (...) mi vida cambió de la noche a la mañana, pero yo guardé silencio (...) yo no tenía conocimiento de esa relación”, dijo la ‘nena trampa’.

“Cuando me dejaron fue por un motivo distinto, pregunté si había alguien más, me contestó que no, yo me enteré en redes, la conocía y compartí con ella unas veces (...) pensé que finalizamos el tema, es doloroso, me hubiera gustado nunca decir nada”, continuó la colaboradora de Los Ángeles Azules.

“Habló de mis sentimientos cuando no sabe cómo la pasé, yo sufrí mucho, se rompió más que un corazón, fue u proceso difícil, yo respeté a todos, pero un ejemplo para mi hija es que debemos poner límites”, contestó la expareja de Christian Nodal.

Cazzu dijo que su prioridad es su hija Inti. (Foto: Instagram @cazzu)

Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar de las declaraciones de Cazzu

Lejos de terminar la polémica, ahora el yerno de Pepe Aguilar utilizó sus redes sociales para responder a Cazzu, esto dijo.

“Yo no hablaré del tema otra vez, jamás le fui infiel a Julieta, tengo los mensajes donde se le avisó que estaba con Ángela Aguilar, mi consciencia está limpia, si quieren seguir hablando, les pido se informen”, comenzó Christian Nodal.

“El fan de su relación ni siquiera existe, no dan los tiempos, que mal (...) que yo no respeté un embarazo, Julieta es una gran mujer, pero aquí no hay dos bandos, mi esposa no fue mi amante y no se metió en ningún romance (...) el amor se acaba, no hubo terceros”; respondió el cantautor de regional mexicano.