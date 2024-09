¿Le cortaron la lengua a Nodal? Responde a preguntas, incluido ‘su vicio’, con monosílabos

¿A la comida?, ¿Al juego? ¿A algún dulce? Christian Nodal, actual esposo de Ángela Aguilar, habló acerca de las adicciones y vicios que tiene en su vida, además contó un poco de sus sentimientos por Inti, su única hija fruto de su relación con Cazzu.

La hija de Pepe Aguilar y el intérprete de ‘Dime como quieres’ se casaron el pasado 24 de julio en una ceremonia privada donde asistieron invitados como Rommel Pacheco y Marc Anthony.

Sin embargo, no fue invitada su prima Majo Aguilar y tampoco estuvo presente Inti, la hija de Nodal.

Inti no estuvo presente en la boda de Nodal. (Foto: Especial el Financiero)

Ahora, a dos meses de la unión matrimonial, el joven cantante de regional mexicano concedió una entrevista donde habló de sus vicios en una dinámica de preguntas y respuestas rápidas.

En la conversación le preguntaron por su auto favorito (Ferrari), por la parte favorita de su cuerpo (sus ojos), por su inspiración musical (la cual fue Joan Sebastian), su comida favorita (los platillos preparados por su mamá) y finalmente lo cuestionaron ‘Tu vicio favorito’ y su respuesta, sin dudarlo, fue ‘mi esposa’, respondió en una charla que tuvo con el programa de televisión ‘Despierta América’, publicada el pasado 26 de septiembre.

También consideró a Ángela Aguilar como su compañía favorita, además de pasar tiempo con su hija Inti, quien recientemente cumplió un año.

Christian Nodal dijo que su vicio era Ángela Aguilar.. (Fotos: X @NodalboyGt / Instagram @nodal).

¿Qué dijo Pepe Aguilar de la boda de su hija Ángela con Nodal?

Pepe Aguilar, quien recientemente lanzó el tema ‘Lamentablemente’ en colaboración con Carin León, habló acerca de sus ideas de la boda entre Nodal y Ángela Aguilar, la cual calificó de ‘precipitada’.

“Fue muy rápido el noviazgo de Christian y Ángela, fue muy rápida la decisión de casarse, entonces fue todo un shock, pero ya a la hora de la hora, pues, no, pensé que sí, iba a llorar, no me iba a poner a llorar (...) esperaba más tristeza y golpe en el corazón caminar con mi hija”, declaró para el programa de televisión La red, publicado en la cuenta Caracol TV de YouTube, el pasado 7 de septiembre.

“Pero me dio una emoción extraña, escuchar a mi mamá cantar y llevar a mi hija a casarse, pero me dio alegría por ella porque estaba haciendo lo que ella quería hacer (...) a veces en esta vida nos toca hacer lo que podemos y con ella no fue así, era su deseo”, agregó en la misma plática.

Si bien no dio ningún discurso a Christian Nodal antes de recitar los votos, él le dijo todo con el lenguaje no verbal de su mirada. “Le dije con la mirada, asentí diciendo ‘aquí está’, sean muy felices, pero eso sí, mucho cuidado”, señaló Pepe Aguilar.

Pepe Aguilar calificó como apresurada la boda de Nodal y 'Angelita'. (Foto: Instagram pepeaguilar/nodal)

¿Cómo es la relación de Nodal con Pepe Aguilar?

A pesar de considerar ‘apresurada’ la unión de Christian Nodal y la nieta de Flor Silvestre, al parecer el intérprete de ‘Por una mujer bonita’ y el exnovio de Belinda levan una relación cordial.

“Yo creo que todo el mundo lo tiene como un monstruo, ¿por qué?, no sé. Conmigo ha sido superbueno (...) Uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas y bueno, yo estoy con su tesoro básicamente. Estoy con una de las personas más bellas en su vida, uno de sus amores más grandes”, reveló en una entrevista para Molusco TV, compartida el 23 de agosto en YouTube.