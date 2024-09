Mariana Echeverría asegura que la insultaron en ‘Hoy’: ‘Me aguanté la humillación’

Mariana Echeverría, la conductora de televisión, ha sido una de las participantes más polémicas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos a causa de la actitud que mostró en el reality show y por las declaraciones que realizó.

A su salida del programa de televisión, la conductora de Me Caigo de Risa recibió una ola de críticas, fue apodada “Lady Mango” por pelear con Briggitte Bozzo por esta fruta, y constantemente le señalaron sus errores dentro del reality show.

Mariana Echeverría Mariana Echeverria compartió algunas historias en sus redes sociales, en donde también agradeció el apoyo que recibió en ‘La Casa de los Famosos’. (Foto: Especial El Financiero)

Hasta ahora, Mariana se había mantenido al margen y no había mencionado nada al respecto; sin embargo, a cuatro días de la final de La Casa de los Famosos decidió hablar sobre todo lo que ha vivido, en especial las situaciones que se presentaron en Hoy y ¡Cuéntamelo ya!

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre su entrevista en ‘Hoy’?

Luego de su salida de La Casa de los Famosos, Mariana acudió a Hoy, en donde fue confrontada por las conductoras, debido a que ella aseguró que Arath de la Torre no se llevaba bien con sus compañeras del programa matutino.

Desde ese momento, la famosa sostiene que solo fue un comentario hecho con base en su percepción de lo que ocurría en Hoy; sin embargo, en una reciente transmisión en vivo aseguró que la humillaron.

“Cuando llegué me pusieron como ‘Santa Inquisición’ a juzgarme y a decirme cosas”, comentó Mariana Echeverría, quien aseguró que no insultó a nadie ni criticó el trabajo de ninguna persona.

Mariana Echeverría comentó que ella no escuchó directamente el insulto; sin embargo, todas las personas de la producción. (Foto: Mariana Echeverría/ Facebook)

“Me llevaron al programa de Hoy, donde me pusieron una barrera de cuatro conductoras (...) Salgo del programa y a la productora se le ocurre llamarme ‘pendeja’ por todo el foro”, recordó Mariana Echeverría.

La cuarta eliminada de La Casa de los Famosos comentó que todas las personas de la producción estaban presentes y puntualizó que ella no escuchó directamente este insulto.

“Yo me enteré después, ni siquiera la vi, y me aguanté la humillación que pasé ahí”, dijo Mariana y agregó que decidió no hablar sobre este tema debido a que había pasado muy poco tiempo de su salida del reality show.

“Me lo aguanté porque iba saliendo de La Casa de los Famosos, llegas toda vulnerable, no sabes ni qué. Te avientan a los leones y no sabes ni qué está pasando”, aseguró la conductora.

“Llevo trabajando 16 años para Televisa, que hagan esas cosas a nivel nacional y que una productora me llame ‘pendeja’, wow”, comentó en otra parte de su transmisión en vivo.

¿Qué dijo Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’, de las acusaciones de Mariana Echeverría?

La productora Andrea Rodríguez abordó brevemente las declaraciones de la comediante en una de sus historias de Instagram, ya que aseguró que ella no había visto a Mariana desde hace mucho tiempo.

“Quiero aclarar algo, para toda la gente que me empezó a escribir. Yo tengo más de 3 meses de no ver a Mariana Echeverría”, dijo Andrea y explicó que ella no estuvo en el foro durante la visita de la conductora.

La productora de 'Hoy' negó haber insultado a la presentadora durante su vista y le deseó buena suerte. (Foto: Instagram @marianaecheve).

“El día que ella vino al foro yo estuve en la cabina, me quedé en la cabina y no subí como por 40 o 50 minutos, entonces yo le mando un beso y le deseo mucha suerte”, dijo la productora sobre la polémica.

Mariana Echeverría revela que ha recibido amenazas

En su transmisión en vivo, Mariana Echeverría también abordó los mensajes de odio que ha estado recibiendo después de su participación en La Casa de los Famosos 2024, ya que incluso le han enviado amenazas a través de WhatsApp.

La conductora también aseguró que incluso la han llamado “asesina” por un rumor que es completamente falso: “Yo no le voy a dar importancia a eso, al final da igual”, comentó la famosa.

Mariana Echeverría mencionó brevemente el capítulo de 'La Rosa de Guadalupe' inspirado en la polémica de los mangos. (Foto: Especial El Financiero)

Mariana Echeverría finalmente indicó que ella solo quería compartir todo lo que ha vivido, ya que hasta ahora no había hablado al respecto y pidió dejar de alimentar el discurso de odio hacia las personas.