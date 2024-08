Andrea Escalona encara a Mariana Echeverría por declaraciones en ‘La Casa de los Famosos’: ‘Te equivocaste’

Lo dicho y hecho por Mariana Echeverría en La Casa de los Famosos México la persigue en redes sociales y en las entrevistas que concedió en diferentes espacios de televisión, entre ellos el del programa Hoy donde Andrea Escalona le reclamó por señalamientos relacionados con ella y Arath de la Torre.

La excompañera de Faisy en uno de sus proyectos visitó el set donde estuvo Galilea Montijo y Andrea Legarreta para hablar de su paso por el reality show, pero ellas le pidieron una explicación.

Mariana Echeverría es la cuarta eliminada de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Mariana Echeverría/ Facebook)

¿Qué pasó entre Andrea Escalona y Mariana Echeverría en el programa ‘Hoy´?

La pregunta de ‘Gali’ y la exesposa de Erik Rubín estuvo relacionada con lo mencionado por Mariana Echeverría en el programa de televisión acerca de la relación de una ‘Andrea’ con Arath de la Torre.

“Aguántalo tú 10 años de programa, no, está aislado porque nadie lo quiere, por eso está solo (...) con Andrea, no lo soporta”, dijo entre susurros al resto del cuarto Tierra.

“En ese video, me refería a cuando venía y di por hecho cosas sin fundamento, lo veo sentado, tan solo, eso pasó (...) no era verídico, en un juego vi que él, hablaba yo de Andrea Escalona”, se trató de justificar la esposa del futbolista Óscar Jiménez.

“Si a alguien yo quiero, respeto y admiro, es mi amigo, estuvo en la muerte de mi mamá, si con alguien tengo una relación estrecha y de cariño es con Arath de la Torre y te lo digo de frente aquí (...) te equivocaste totalmente con percepciones erróneas”, respondió ‘Andy’.

Andrea Escalona reclamó a Mariana Echeverría por lo ocurrido en 'La Casa de os Famosos México'. (Foto: Instagram @andy_escalona)

Legarreta agregó comentarios a las declaraciones de Escalona para agradecerle las disculpas a Mariana Echeverría, pero le confirmó su decepción.

“Nos hemos acercado a ti, te arropamos como amiga, de manera amorosa, eso nos causó decepción, no te voy a arrancar la cabeza, antes de entrar al reality show, eras importante, pero no me gustó la situación, es cruel, pasaron cosas fuertes con Briggitte, hiciste que nos etiquetaran.

Mariana Echeverría llamó machista a Adrián Marcelo

Después de salir de La Casa de los Famosos México, a Mariana Echeverría le mostraron diferentes reacciones y declaraciones sobre ella realizadas por el resto de los habitantes.

Entre todas destacó la de Adrián Marcelo, donde dice no soportar a la integrante de la familia disfuncional y la llamó “bato en un duelo de poder”

La famosa, molesta, respondió llamándolo “machista” y relacionarlo con la cultura del lugar de origen del influencer. “En su pensamiento de Monterrey machista soy un hombre lleno de poder, pero no, soy una mujer empoderada, ya perdí (...) gané estando afuera con mi familia”, dijo la presentadora de televisión en un video publicado en el canal de YouTube de Canal 5 este martes.

Adrián Marcelo llmó 'hombre' a Mariana Eheverría. (Foto: Instagram @adrianmarcelo10)

¿Cuántos habitantes quedan en ‘La Casa de los Famosos México’?

Tras la salida de Mariana, Shanik Berman, Luis ‘Potro’ Caballero y Paola Durante, restan 11 habitantes en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México y son los siguientes.