Juan Soler pide que no lo revivan en su voluntad anticipada: ‘Cumplí 60, ya es un día menos de vida’

El actor Juan Soler atravesó un episodio de salud que lo obligó a frenar su ritmo de trabajo, replantearse sus prioridades y reflexionar sobre su edad.

A sus 60 años, cumplidos el pasado 19 de enero, el intérprete habló en un encuentro con medios sobre el burnout que sufrió mientras participaba en Top Chef VIP, reality show de cocina en Colombia, y cómo ese susto lo llevó a hacer su testamento y firmar su voluntad anticipada.

“Yo creo que todos tenemos que tener muy en orden la vida. Hoy ya la edad que tengo, 60 años acabo de cumplir, sí te entra la conciencia: ya no es que te queda un día más de vida, es un día menos de vida”, comentó el actor de La fea más bella.

En su voluntad anticipada, el intérprete dejó clara su postura frente a escenarios médicos futuros y evitar ser una carga para su familia: “Yo opté porque a mí no me enchufen, a mí no me revivan. A mí déjenme partir en paz, que la vida es para y para que la gente te ande asistiendo y te anden llevando de un lado para el otro”.

Juan Soler, Miguel Briones, Alexis Ayala, Alejandro Herrera, Ingrid Martz, Claudia Lizaldi, Arleth Terán y Mauricio Islas en la conferencia de prensa de la puesta en escena 'El Amante in... Fiel', en el Nuevoo Teatro Versalles. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

El burnout que obligó a Juan Soler a retirarse de ‘Top Chef VIP’

En ese contexto, Juan Soler recordó la emergencia médica que vivió en septiembre de 2025, mientras participaba Top Chef VIP, reality donde la chef Betty Vázquez fue jueza.

“Me dio un burnout, fatiga crónica”, mencionó galán de telenovelas, lo cual considera que fue porque se exigió más de lo recomendable para su edad: “Le puse demasiada galleta, pero ya a mi edad las galletas son de cereal y el cuerpo lo cobró”.

El desgaste fue tal que tuvo que abandonar la competencia cuando ya se encontraba en la final: “Realmente me asusté mucho“.

Anteriormente, su pareja Paulina Mercado comentó en una transmisión de Instagram que el aislamiento y la rutina intensiva influyeron directamente en el estado físico y emocional del actor de Cuando me enamoro:

“Cinco meses trabajando muy fuerte, estuvo muy estresado, le dio algo que se llama burnout, que es como cansancio extremo, entonces acabó en el hospital con esto y también tuvo una deshidratación severa, tuvo una infección en los riñones, estuvo muy controlado, estuvo vigilado y demás”.

En otra entrevista con La mesa caliente, Soler agregó que no descansar ni tomar suficiente agua tuvo consecuencias: “Se dañó el sistema renal, el riñón quedó muy comprometido, el sistema hepático también, justamente por todo el engrosamiento de la sangre por la falta de líquido. Fue toda una serie de consecuencias”.

Juan Soler abandonó un reality show de cocina en Colombia. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Juan Soler regresa al teatro con ‘El amante infiel’

En el terreno profesional, Juan Soler regresa a los escenarios teatrales con la obra El amante infiel, una producción de Miguel Briones. El elenco incluye a Claudia Lizaldi, Arleth Terán, Alexis Ayala, Ingrid Martz y Mauricio Islas.

Durante sus declaraciones, el argentino también habló de su visión del amor: “Soy un soy un hombre completamente fiel. Sí me han sido infiel y en algún momento en mi vida fui infiel, es parte de la condición humana (...) Hoy elijo la fidelidad, la lealtad (...) Yo me hice una promesa a mí, le hice una promesa a mi mujer a Paulina y esa promesa la voy a cumplir".