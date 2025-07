Así fue el pleito de Sergio Sendel con la chef Betty en ‘Top Chef VIP’: ‘No es la primera vez que caigo mal’

Primer capítulo, primera polémica: La chef Betty regresó a la TV para participar como jurado en Top Chef VIP y ya tuvo una ‘discusión’ con el actor Sergio Sendel.

El estreno del reality show similar a MasterChef Celebrity tuvo la primera evaluación del platillo de Sergio Sendel, uno de los concursantes.

El actor de telenovelas preparó una pasta, pero al ser cuestionado por la chef Betty Vázquez acerca de la ‘esencia’ de la receta, él mencionó que “no es la primera vez que la cae mal a alguien’.

El actor Sergio Sendel es uno de los participantes de la nueva temporada de 'Top chef VIP'. (Foto: Jefté Arguello/Cuartoscuro) (Jefté Argüello)

¿Cómo fue la discusión entre Sergio Sendel y la chef Betty?

Sergio Sendel tuvo una plática con la chef Betty en la cocina de Top Chef VIP luego de que ella lo cuestionó acerca de cosas personales y él respondió así:

“Se llama caminito a la escuela (...) me representa muy poco porque solo se refiere al día de hoy, lo hice por tomar la decisión de entrar a esta aventura, de tomar el riesgo de decirle al plato que sí y al proyecto”, respondió el intérprete de diferentes villanos de telenovelas.

“Pero si yo quisiera saber más de usted, si lo pido, ¿se atreve a abrirnos un poquito su corazón?, porque cómo lo vamos a calificar, si usted quiere una valoración por un solo día, ¿cómo voy a entender su esencia como cocinero si usted no me lo permite”, continuó la chef Betty Vázquez.

Ante las preguntas de la exjueza de MasterChef, el actor Sergio Sendel continuó con la negativa para hablar de cosas personales, aunque al final consideró que su platillo estuvo ‘a la altura’ de la competencia.

“No lo creo, esto no está dedicado a la familia, yo no quiero hablar de ellos, no tengo nada que decir de mi familia, va a estar complicado y difícil evaluarlo (...) Cuando te dan el banderazo de salida, pues te pasan muchas cosas por la cabeza de tu platillo, creo que lo hice bien”, contó el ‘villano’.

La evaluación de la calidad y sabor del platillo que recibió Sendel fue que “cumplió’ en lo gastronómico, pero no en lo ‘emocional’: ”La salsa bien, hay sabor, pero le faltó emoción".

Sergio Sendel discutió con la chef Betty en el primer capítulo de 'Top Chef VIP'. (Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

¿‘Top Chef VIP’ se puede ver desde México?

Top Chef VIP es un reality show que se transmite por la señal del canal de Telemundo, en el sitio web de la televisora y el canal oficial del programa.

Sin embargo, en las opciones anteriores aparece el mismo bloqueo regional para México que tenía La Casa de los Famosos All Stars, por ello marca ‘error’ al momento de querer verlo en vivo desde México.

Pero no todo está perdido, porque se publican actualizaciones y momentos destacados de la temporada en las redes sociales oficiales que sí pueden visualizarse desde nuestro país.

¿Quiénes son los participantes de ‘Top Chef Vip’?

Top Chef VIP 4 cuenta con 20 participantes que compiten por convertirse en el ganador de la edición y entre ellos están la presentadora Lorena Herrera, el conductor Héctor Sandarti, Salvador Zerboni (exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars) y más, esta es la lista completa: