¿Qué le pasó a la chef Betty? La exjueza de ‘MasterChef’ habló de su salida del reality show

La chef Betty Vázquez, quien ha destacado por sus labores en la gastronomía, dio más detalles sobre su salida de MasterChef, programa de competencia en el que participó por varias temporadas como juez.

Betty Vázquez es una chef que se formó en la escuela Le Cordon Bleu y que laborado en diversos restaurantes. En la actualidad, por medio de sus redes sociales, comparte algunos de sus momentos dentro de la cocina.

En 2015, la chef Betty Vázquez saltó a la fama por su participación en MasterChef. El reality show consiste en reunir a un grupo grande de personas para que compitan en una cocina elaborando todo tipo de platillos y postres.

A finales de febrero de 2023, por medio de un comunicado en su cuenta de X, red social antes conocida como Twitter, Betty Vázquez anunció su salida del programa.

“El 9 de febrero comuniqué mi decisión por escrito de no ser parte de esta nueva etapa de MasterChef... Declaré mi agradecimiento por el tiempo compartido”, se puede leer en el mensaje de Vázquez.

Betty Vázquez y JoséRa Castillo anunciaron su salida de MasterChef México en 2023. (Foto: Twitter @gipsychef / @JoseRaCastillo).

¿Por qué la chef Betty salió de ‘MasterChef’ México?

La salida de la chef Betty de MasterChef fue un impacto para varios televidentes, ya que era uno de los jueces con más presencia.

Aunque pocas veces ha hablado sobre el tema, el pasado 21 de marzo, Betty Vázquez dio una entrevista a un podcast conocido como Vaso Rojo en el que narró su experiencia dentro del programa y algunos de los detalles detrás de su salida.

“Fueron ocho temporadas de grandes temporadas, pasé por varios productores, varios jueces, fui la única juez que nunca cambió, hasta que la juez (refiriéndose a ella misma) se decidió bajar”.

Betty Vázquez aseguró que, previo a su salida, realizó dos temporadas de MasterChef en las que ya había mostrado interés de dejar el proyecto: “en la nueve yo dije ‘creo que ya’, pero la nueva gerencia... me dijo ‘queremos que te quedes’”.

La chef Betty Vázquez llegó a 'MasterChef' por un amigo que conoció en un viaje gastronómico. (Foto: Instagram / @bettyvazquezchef)

“Yo cerré con alegría y di las gracias... ya sabían ellos y no sabían como decir que no iba a estar”, explicó la chef, quien aseguró que no tenía intenciones de revelar su salida, pero se especuló que había sido despedida por lo que desmintió esa información en redes sociales.

Aprovechó la ocasión para compartir que no tenía intenciones de dar entrevistas al respecto, ya que considera que fue una decisión personal entre ella y quienes producen MasterChef.

“Yo pedí mi baja, agradecí, hay un comunicado... fue tendencia”. La chef Betty también agregó que, aunque existen especulaciones de que despidieron a los demás jueces originales del programa, la realidad es que ellos mismos tomaron la decisión de salir del show.

¿Cómo llegó la chef Betty a ‘MasterChef’ México?

En aquella entrevista, Betty Vázquez mencionó como incursionó en MasterChef, ya que se trató de su primer proyecto en televisión.

La especialista en gastronomía recordó que llegó al proyecto gracias a un amigo que hizo en un viaje hace casi una década.

Betty Vázquez llegó a 'MasterChef' en 2015. (Foto: Instagram / @bettyvazquezchef)

“En un viaje de gastronomía conocí a una persona... que quiero mucho como hermano... él iba como editor de un programa y revista en Argentina, hicimos ‘click’ y seguimos en contacto”.

Tras un tiempo de mantener la amistad, el editor la buscó para que diera una entrevista, lo que resultó en su contratación en MasterChef. Betty reveló que, al principio, le fue difícil adaptarse a los procesos que se llevan en televisión, pero que consiguió dominarlo y llevarse varios aprendizajes.