Participante de ‘La Casa de los Famosos’ fue diagnosticado con cáncer durante el reality y se quedó

La Casa de los Famosos All Stars tuvo a dos participantes con problemas de salud durante la temporada que ganó Carlos ‘Caramelo’ Cruz.

El primero de ellos fue Lupillo Rivera, quien abandonó LCDLF para someterse a un tratamiento médico, pero el segundo decidió quedarse en el reality show sin importar que recibió un diagnóstico de cáncer.

Se trata de Paulo Quevedo, finalista de La Casa de los Famosos 2025 de Telemundo quien recibió un chequeo médico durante la competencia.

Paulo Quevedo es el participante de 'La Casa de los Famosos' que presentó cáncer durante el reality. (Foto: Instagram @pauloquevedoof)

¿Cómo se enteró Paulo Quevedo que tenía cáncer durante ‘LCDLF All Stars’?

Paulo Quevedo estaba en una fiesta en La Casa de los Famosos y al intentar cantar junto a Paty Navidad notó una molestia en la voz y así detectó un bulto cerca de su cuello y como consecuencia solicitó una revisión médica durante la temporada 2025 de LCDLF en el tercer mes de competencia.

“Tenía una molestia, cantaba con problemas, eso me hizo sentir raro, lo dejé pasar en ese momento, pasaron los días y no había nada normal en mí, hasta me puse ronco”, contó en entrevista para De primera mano este martes.

Por ello inició con una exploración en la zona de su cuello y pecho hasta que notó un bulto cerca de la garganta: “Yo me percato de tener esta bolita, pido a los médicos para atenderme, una biopsia o algo, para llegar a conclusiones del estatus en el que estaba, anteponer mi vida ante cualquier cosa, pero basado en el diagnóstico me tranquilicé y seguí en el reality”,

Paulo Quevedo fue el quinto finalista de la temporada 'All Stars' de 'LCDLF'. (Foto: Telemundo)

En la espera de los resultados, el integrante del Cuarto Fuego, decidió no pensar en el problema ni hacerlo público a ninguno de sus compañeros: “Yo sabía por qué estaba ahí, faltaban tres semanas y yo quería estar en la final de La Casa de los Famosos”.

Los médicos le comunicaron a Paulo Quevedo por una videollamada que tenía cáncer en la tiroides y en ese momento quería tomar la decisión para abandonar el reality como Lupillo Rivera para someterse a un tratamiento, pero no lo hizo porque “estaba controlado” y por ello decidió no compartirlo con el público.

“Salgo del confesionario y lo escondí debajo del tapete, ni en mi cabeza lo tenía (...) fue algo fuerte, no lo quise hacer público y usarlo como estrategia, eso es coherencia de jugador”, declaró Quevedo.

¿Qué tipo de cáncer tiene Paulo Quevedo, exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’?

Paulo Quevedo presenta un carcinoma papilar, un tipo de cáncer en la tiroides y por ello se somete a una operación para retirarlo.

“Entro al quirófano, el viernes 13 de junio, es un carcinoma papilar de tiroides, tiene un aspecto negativo, definitivamente es cancerígeno, voy a estar dos o tres días en el hospital. Si todo sale bien no voy a tener ningún problema, estoy enfocado en salir y la ventaja es que lo diagnosticaron a tiempo”, explicó en la misma entrevista.

En el caso de que tenga ganglios contaminados, se somete a otro tratamiento médico e incluso le pueden retirar la tiroides en su totalidad.

Medline Plus informó que no se conocen las causas certeras de este tipo de cáncer, pero el historial familiar se considera un factor importante. Las molestias, así como la aparición de un bulto en la zona, son los únicos síntomas que se presentan.