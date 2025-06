La comediante Bettina Salazar es diagnosticada con otra enfermedad tras superar cáncer: ‘No se puede caminar’

Un nuevo problema de salud afecta a la comediante Bettina Salazar, quien recibió un diagnóstico de cáncer de mama en 2015 y ahora se enfrenta a una nueva enfermedad.

La cómica conocida por su personaje Olga Sana fue diagnosticada con osteoporosis, un problema de salud que afecta los huesos.

Bettina Salazar se sometió a un tratamiento para tratar de controlar el avance de este padecimiento y evitar mayores complicaciones en su trabajo porque quiere “morir en la raya”, aunque pueda presentar problemas caminar.

Bettina Salazar es una comediante conocida por el personaje Olga Sana. (Foto: Instagram @olgasanaoficial)

“Avanza, es delicado, pero ahí estamos con un tratamiento, lo más chistoso es que me caigo y no me pasa nada, me he caído y no se me rompe ningún hueso, ni nada, yo me siento muy bien”, declaró en una entrevista para De Primera Mano el pasado 9 de junio.

La compañera de Luis de Alba en La caravana de la comedia aseguró que está preocupada de no poder caminar si la osteoporosis avanza: “Llega un momento donde no se puede caminar, sigo con el tratamiento, en 15 días tengo cita para diagnóstico, espero se detenga porque sí se puede”.

Bettina Salazar señaló que en caso de tener problemas de salud causados por la osteoporosis, entonces pondrá un negocio para mantenerse:

“Quiero poner unas paletas si después tengo más problemas, estoy viendo eso, por si de repente ya no es tan fácil subirme a un avión, me quiero morir en la raya, que digan ‘ahí se quedó en tal obra’, en esto que amo, yo espero siempre poder trabajar”, detalló.

¿Cómo fue la lucha de Bettina Salazar contra el cáncer de mama?

Bettina Salazar recibió su diagnóstico de cáncer en 2015, después de sentir una bolita en el pecho, la cual no se atendió de manera inmediata.

“Pensaba que estaba bien, no iba porque no tenía tiempo, el cáncer se alimenta de grasa, azúcares y demás, avanza todos los días, cuando fui a la mastografía, me mandaron por biopsia por el tamaño”, dijo la comediante en una entrevista para TV Azteca compartida en 2021.

Ella se enteró de su diagnóstico de cáncer de mama de manera abrupta, pues el personal médico la despertó por la noticia: “Despierte, su tumor salió positivo, me asustaron, estaba en la sala de reposo (...) fue muy triste porque el cáncer de mama lo asocias con muerte”.

Bettina se sometió a quimioterapias y tratamientos para vencer el padecimiento oncológico y luego de 8 años ella superó esta enfermedad.

¿Quién es la comediante Bettina Salazar?

Bettina Salazar es una actriz y comediante que nació en Veracruz, pero no siempre estuvo ligada al entretenimiento.

Antes de ser una reconocida comediante, vendía productos de moda y belleza y tenía un puesto de comida rápida, pero encontró una oportunidad en el modelaje automotriz.

“Mi marido no nos iba a sacar adelante, éramos mi niña y yo, empiezo a vender bolsas, carteras, perfumes y hot dogs (...) Luego fui edecán”, relató en una entrevista para Venga la Alegría compartida en 2020.

La comediante acudió a un casting para estar en el último informe de Gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, pero no lo conoció: “Me hablaron para el último informe de Carlos Salinas de Gortari e hice casting, no me dan lista de los invitados”.

Ya con el personaje de Olga Sana tuvo participaciones en el noticiero Matutino Express y Sabadazo: “Poco a poco abrí puertas, me llamaron porque querían comediantes y así empecé, hasta conocí a Alfredo Adame”.

¿Cuáles son los síntomas de la osteoporosis?

La osteoporosis es una enfermedad en los huesos que causa el debilitamiento de los mismos y los vuelve frágiles.

Esto genera problemas como fracturas por actividades o movimientos cotidianos como agacharse o toser, informó Mayo Clinic.

Los síntomas de la osteoporosis van desde dolores de espalda hasta malformaciones y curvaturas en la zona de la espalda. Esta es la lista de las principales señales de un padecimiento de osteoporosis: