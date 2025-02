Juan Soler apoya a Donald Trump y a Javier Milei: ‘No romanticen la migración ilegal’

No solo actores estadounidenses como Mel Gibson apoyan a Donald Trump, también algunos artistas latinoamericanos respaldan al presidente de Estados Unidos, ese es el caso del argentino Juan Soler.

Una nueva polémica de Juan Soler (quien fue señalado por zoofilia) surgió a raíz de una entrevista que concedió el actor de La fea más bella.

Juan Soler se integra a la lista de los famosos que apoyan a Donald Trump por sus políticas antimigratorias.

Juan Soler actuó en telenovelas como 'La Fea más Bella'. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com). (Germán Romero)

¿Qué opina Juan Soler de las políticas migratorias de Donald Trump?

El actor argentino de telenovelas mexicanas concedió una entrevista a la periodista Adela Micha donde tocaron el tema de la política de Milei y de Donald Trump.

“Soy 100% trumpista y republicano, también amo a Bukele (...) Mira que loco, pero las expresiones más libres hoy por hoy son en esos países, especialmente en Estados Unidos”, inició Juan Soler en su visita al programa La Saga.

La conductora Adela Micha lo consideró “un pequeño dictador” por las ideas del presentador del programa Sale el sol.

Soler continuó con su discurso al decir que las personas tiene un pensamiento diferente y “romantizan” todo, incluso la delincuencia y la cultura woke.

“Yo digo que últimamente se tolera todo, romantizan todo en todos lados del mundo, lo hacen con la delincuencia, también la migración ilegal, no la romanticen, está el tema de los trans, lo del wokismo, por favor (...) Los utilizan políticamente para sacar provecho”, declaró el actor argentino.

“Yo creo que es un error creer que no hay libertad en esos países, pero bueno, no importa, yo no voy a discutir por eso (...) Yo soy liberal, completamente”, finalizó

El actor Juan Soler apoya a Donald Trump. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com). (Sashenka Gutiérrez)

Juan Soler no solo es un famoso que apoya a Donald Trump, también mostró su respaldo a Javier Milei, presidente de Argentina.

“Amo a Milei, amo profundamente sus ideas, en casa tengo un cuadro que lo representa con un león, es un rockstar y en el discurso la rompe, estoy con él al 100% (...) Tengo muchas ganas de conocerlo, es una persona motivadora“, finalizó el actor argentino en la entrevista a Adela Micha.

¿Quién es Juan Soler, actor argentino que apoya a Donald Trump?

Juan Soler es un actor argentino que nació en la región de San Miguel de Tucumán en 1966.

Estuvo casado con Maky Soler desde 2003, pero se separaron en 2018, y la actual pareja del actor argentino es Paulina Mercado.

El actor participó en la telenovela La fea más bella y era conductor de Sale el sol, donde conoció a Paulina Mercado.

Entre los proyectos más destacados de Juan Soler son los siguientes: