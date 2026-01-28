¡Lo hizo por su hija! Vicente Fernández Jr. revela cómo bajó 17 kilos en 4 meses: ‘No hubo sacrificios’

Vicente Fernández Jr. compartió su 'receta' con la que bajó poco más de 17 kilos. (Foto: Cuartoscuro/Imagen generada con ChatGPT)

Vicente Fernández Jr. está a la espera de su quinta hija, primera junto a su esposa Mariana González, y para darle una mejor versión, decidió someterse a un procedimiento para bajar de peso y lo consiguió.

El hijo de Vicente Fernández bajó poco más de 17 kilos en tan solo 4 meses gracias a un método con el cual “no hizo sacrificios”, aseguró.

De acuerdo con el cantante de regional mexicano, se trata de una combinación de una dieta balanceada más la aplicación de un medicamento.

“Es un tratamiento que es una mezcla de un régimen alimenticio y se complementa con unas inyecciones, yo estaba cerca de los 90 kilos, y de pronto empecé a buscar cómo mejorar mi situación física”, declaró para Venga la Alegría.

Vicente Fernández Jr. aseguró que lo hizo por su hija, quien está próxima a nacer, y así “aguantarle más”: “Es para mejorar mi persona, para darle lo mejor de mí, comencé con este proyecto desde septiembre del año pasado, tuve unos excelentes resultados, llevo poquito más de 17 kilos”.

Vicente Fernández Jr. se sometió a un régimen alimenticio para bajar de peso. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

¿Cuántos hijos tiene Vicente Fernández Jr.?

Aunque el cantante Vicente Fernández Jr. tuvo diferentes parejas sentimentales a lo largo de su vida, por ejemplo, estuvo casado 8 años con la periodista Mara Patricia Castañeda, solamente tuvo hijos con 2 de ellas.

El hijo de Doña Cuquita se casó con Sissi Penichet con quien tuvo cuatro hijos: Vicente Jr. Sissi, Fernanda y Ramón, quienes ya le dieron 6 nietos.

A partir de 2020, Vicente Fernández Jr. y Mariana González generaron polémica porque compartieron públicamente que mantiene una relación amorosa, pero ella es 20 años menor que él.

A pesar de la diferencia de edad, están a la espera de la quinta hija del cantante de mariachi, quien se convierte en papá por quinta vez a los 62 años.

Vicente Fernández Jr. y su pareja Mariana González esperan a su primera hija. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

¿Quién es Vicente Fernández Jr.?

Vicente Fernández Jr. es hijo del Charro de Huentitán y de María del Refugio Abarca Villaseñor. Él nació el 11 de noviembre de 1963.

Él continuó con el legado de su padre dentro de la música y en 2001 lanzó su disco El mayor de los Potrillos.

Pero no se limitó a mantenerse dentro de la producción musical y la cantada, también tuvo participaciones actorales, siendo uno de los más destacados su interpretación de Vicente Robles en la telenovela Fuego en la sangre, protagonizada por Adela Noriega.

Además de la artisteada, él emprendió algunos negocios dedicados con el entretenimiento y las bebidas alcohólicas.

También se trató de meter a la política cuando en 2017 intentó una candidatura independiente como gobernador de Jalisco y en 2021 como diputado, pero no consiguió ganar ninguna.

Un momento complicado para él fue cuando en mayo de 1998 fue secuestrado por una banda criminal llamada ‘Los mochadedos’, quienes pidieron dinero a cambio de su rescate.

El famoso sufrió la amputación de su dedo anular y del meñique de su mano izquierda, suceso retratado en la bioserie El último rey: El hijo del pueblo, basada en la vida del Charro de Huentitán.