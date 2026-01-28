‘Qué bello que tengamos refinerías’: La vez que Cepillín entró a Pemex Minatitlán a tomarse fotos

Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido por su personaje del payaso infantil Cepillín, era un fiel admirador del trabajo que se realiza en las refinerías de México e incluso llegó a conocer personalmente las de Cadereyta, Tula y Minatitlán.

Sin embargo, la visita que realizó a esta última instalación de Petróleos Mexicanos (Pemex) generó polémica, debido a que el ‘payasito de la tele’ aprovechó su estancia para tomarse una serie de fotografías que compartió en redes sociales.

Aunque la visita de Cepillín a la refinería de Minatitlán parecía un acto inocente, días más tarde se le señaló por presuntamente haber ingresado de manera ilegal, acusaciones que desmintió de inmediato.

¿Cómo fue la visita de Cepillín a la refinería de Minatitlán?

En 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente de México, Cepillín ofreció un espectáculo en Veracruz, por lo que tuvo la idea de visitar la refinería de Minatitlán.

Esta fue la primera en instalarse en el país, a la orilla del río Coatzacoalcos, ya que se montó en 1906 por la compañía S. Pearson and Son Limited, de acuerdo con el sitio web de Pemex.

En la sesión de fotos que se tomó el intérprete de En la feria de Cepillín se le puede ver utilizando uno de los cascos de los trabajadores, así como una camisa de manga larga con el logotipo de Pemex.

El presentador y cantante de música para niños fue visto usando una camisa con el logo de Pemex durante su visita a la refinería. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Cepillín publicó las postales en las que posa en diferentes áreas de la refinería en sus redes sociales y, además, aprovechó para agradecer a Andrés Manuel López Obrador por su trabajo en el sector energético.

Esto se debió a que el expresidente impulsó el Programa de Rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación e incluso, poco antes, había anunciado que se destinarían 2 mil millones de pesos a la refinería ‘Lázaro Cárdenas del Río’, de Minatitlán.

“Visitando la refinería ‘Lázaro Cárdenas’ en Minatitlán, Veracruz, fundada en 1906, que trabaja al 100 % gracias a todo el personal de Pemex. ¡Gracias, AMLO!”, escribió el comediante en una publicación que actualmente no está disponible.

¿Por qué Cepillín visitó la refinería de Minatitlán?

El payaso infantil comentó en una entrevista con el programa de televisión De Primera Mano que ingresó a la refinería debido a que quería reconocer lo valioso que es contar con este tipo de instalaciones industriales.

“Entré como un personaje para decir: ‘qué bello es que tengamos refinerías’, porque me da tristeza que se hayan cerrado tantas”, comentó Cepillín en el encuentro con el programa. Además, dijo que no era la única ni la primera que conocía en persona.

“Yo actué en Minatitlán y, estando ahí, dije: a mí me gustaría conocer la refinería de Pemex, como conozco la de Cadereyta desde hace más de 50 años o la de Tula”, añadió sobre sus motivaciones.

¿Cepillín entró de forma ilegal a la refinería de Minatitlán?

La publicación de las fotografías de Cepillín dentro de la refinería ‘Lázaro Cárdenas del Río’ generó polémica, debido a que se acusó al ‘payasito de la tele’ de presuntamente haber ingresado de manera ilegal.

Al respecto, el comediante explicó que su ingreso se dio porque uno de los empleados de Pemex se lo permitió: “(En el espectáculo de Minatitlán) estaba el director de recursos humanos; él, a su vez, habló con alguien de la refinería y yo llegué ahí. Yo no soy un ratero, no hice ninguna maldad, pedí permiso y me lo autorizaron”, comentó para el programa de Gustavo Adolfo Infante.

Cepillín negó que su ingreso a la refinería fuera de manera ilegal. (Foto: Cuartoscuro) (Fotógrafo Especial)

Además, Cepillín respondió a las especulaciones que señalaban que, por su causa, uno de los trabajadores de Pemex había sido despedido, al indicar que, de ser cierto, se habría cometido un error.

También envió un mensaje al director de la refinería: “El que merece que lo corran es usted, porque no estuvo durante muchos días, dicho por muchos empleados. Así es que le mando este mensaje”, dijo el comediante ante la polémica.