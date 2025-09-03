La ’estrella’ de Pemex: ¿Cuál es la refinería mexicana que ha producido más barriles de petróleo este año?

Según el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, Pemex ha triplicado su procesamiento de crudo respecto a 2018. (Foto: Shutterstock)

La estrategia energética del Gobierno Federal comienza a mostrar avances en materia de refinación. Según el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentado esta semana, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha alcanzado niveles de procesamiento de crudo que superan casi tres veces de los que se producía en 2018.

El informe destaca que, gracias a la compra total de la refinería Deer Park, la entrada en operación de la nueva refinería Olmeca (conocida como Dos Bocas) y la puesta en marcha de la planta coquizadora en Tula, Pemex logró producir cerca de un millón 200 mil barriles diarios de hidrocarburos.

Sin embargo, dentro del Sistema Nacional de Refinación (SNR), no todas las instalaciones han tenido el mismo desempeño. Una planta en particular ha destacado por encima del resto, posicionándose como la más productiva bajo el control de Pemex.

La refinería más productiva de Pemex no está en México

De acuerdo con el primer informe presidencial, la refinería Deer Park, ubicada en Texas, Estados Unidos, se ha consolidado como “la joya de Pemex”, al superar en procesamiento de crudo a cualquier planta del sistema nacional.

Según datos oficiales, Deer Park procesó un promedio de 295 mil barriles diarios de crudo durante el primer semestre de 2025, una cifra que la coloca por encima de cualquier otra refinería del país.

La planta que más se le aproxima en volumen de producción es la refinería de Tula, Hidalgo, con un promedio de 210 mil barriles diarios en el mismo periodo, lo que representa una diferencia del 40 por ciento a favor de la refinería texana.

En el primer semestre de 2025, la refinería Deer Park alcanzó una producción promedio de 274 mil barriles diarios de combustibles, una cifra que, por sí sola, representa casi el 80 por ciento del volumen combinado de las siete refinerías que operan en México, las cuales promediaron 351 mil barriles diarios.

¿Cómo fue el desempeño del resto de las refinerías en México?

A manera de comparación, esto fue lo que produjeron las refinerías de Pemex en territorio nacional en el mismo periodo, de acuerdo con el informe oficial del Gobierno y la petrolera:

Salina Cruz - 196 mil barriles diarios.

- 196 mil barriles diarios. Cadereyta - 155 mil barriles diarios.

- 155 mil barriles diarios. Olmeca - 125 mil barriles diarios.

- 125 mil barriles diarios. Salamanca - 122 mil barriles diarios.

- 122 mil barriles diarios. Madero - 101 mil barriles diarios.

- 101 mil barriles diarios. Minatitlán - 99 mil barriales diarios.

Al tomar en cuenta todos los meses que van del sexenio de Claudia Sheinbaum, incluyendo de octubre a diciembre de 2024, tenemos que en total, el Sistema Nacional de Refinación procesó un promedio de petróleo crudo de 906 mil barriles por día, lo que representa un incremento del 1.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En su informe, la mandataria destacó que tan solo en junio de este año, la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, logró procesar 197 mil barriles diarios de petróleo crudo, alcanzado el 56 por ciento de su capacidad instalada.

Con información de Héctor Usla.