Deer Park, la joya de Pemex que refina más que cualquier planta mexicana

La refinería más productiva de Petróleos Mexicanos (Pemex) no opera en el país, ya que ese título le pertenece a la refinería de Deer Park, ubicada en Texas, según datos del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la petrolera.

De acuerdo con datos oficiales, la refinería de Deer Park logró refinar un promedio de 295 mil barriles diarios de petróleo crudo durante el primer semestre del 2025, cifra superior a cualquiera de las siete refinerías que integran el Sistema Nacional de Refinación (SNR).

¿Qué refinerías de México operaron más este año?

La central que más se le acerca a Deer Park fue la refinería de Tula, Hidalgo; logró refinar un promedio de 210 mil barriles diarios durante el primer semestre del año, sin embargo, la refinería ubicada en territorio estadounidense la supera en un 40 por ciento.

Las siguientes en la lista fueron la refinería de Salina Cruz (196 mil barriles diarios), Cadereyta (155), Olmeca (125), Salamanca (122), Madero (101) y Minatitlán (99).

Sheinbaum destaca compra de Deer Park

La presidenta Claudia Sheinbaum mandó un mensaje durante la presentación de su primer Informe de Gobierno para todo aquellos que critican la inversión en refinerías.

“Gracias a la compra de la refinería Deer Park, en Texas, a la construcción de la Refinería Olmeca, que está operando al 100 por ciento, y a la Planta Coquizadora de Tula que ya está en operación, Pemex produce cerca de un millón 200 mil barriles diarios de hidrocarburos, nada menos y nada más que casi 3 veces más de lo que se producía en 2018”, dijo.

Al tomar en cuenta todos los meses del sexenio de Claudia Sheinbaum (incorporar las cifras de octubre a diciembre de 2024), el Sistema Nacional de Refinación (SNR) procesó un volumen promedio de petróleo crudo de 906 mil barriles por día, que representó un incremento de 1.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

“Es importante destacar que la Refinería Olmeca logró procesar 197 mil barriles diarios en el mes de junio de 2025, alcanzando 56 por ciento de su capacidad instalada, debido a que entró en operación el segundo tren de procesamiento”, se puede leer en el informe.

Detalló que en junio de 2025 el volumen registrado de procesamiento de las refinerías fue el más alto durante la presente administración, un hito en el fortalecimiento de la capacidad de refinación nacional.

Producción de gasolina en México

El Primer Informe de Gobierno destacó que la producción de gasolinas fue la de mayor relevancia de las refinerías durante el primer año del Gobierno de Sheinbaum, ya que alcanzó una producción promedio de 322 mil barriles diarios, lo que representó un aumento anual de 16 por ciento.

Al tomar en cuenta únicamente datos del primer semestre del 2025, se puede observar que la refinería texana produjo un promedio de 274 mil barriles diarios (gasolinas, diésel y turbosina), mientras que las siete refinerías que operan en México, en conjunto, lograron producir un promedio de 351 mil barriles diarios.