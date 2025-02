Felipe Calderón revela por qué solo construyó la barda de una refinería: ‘Peña ordenó cancelarla’

El expresidente de México, Felipe Calderón, afirmó que la refinería que comenzó a construir en Atitalaquia, Hidalgo, fue cancelada por el gobierno de su sucesor, Enrique Peña Nieto, cuando apenas se había levantado “una barda” del complejo petrolero.

En una entrevista con la periodista Adela Micha que realizó en enero pasado, el exmandatario explicó que la refinería de Atitalaquia estaba programada para construirse en ocho años, pues ese es el periodo que tarda un proyecto como este.

“La refinería, que se decidió por Pemex y en colaboración con muchos gobiernos, el periodo de mi gobierno (2006-2012) terminó en tiempo y forma”, aseguró.

Calderón detalló que la construcción de la refinería en Hidalgo comenzó en 2011, y para 2012, que fue el año en que concluyó su administración, ya estaba lista la ingeniería “de primer nivel, se limpió el terreno, se emparejó, se cuidó y se vigiló”.

“Eso es lo que estaba previsto que se construyera en mi gobierno. Fue la decisión del presidente Peña (Nieto) de que no se construyera. Está bien, la respeto, pero lo que a mí tocaba iba de acuerdo a lo programado”, acusó el exmandatario.

¿Se construyó solo la barda de la refinería de Atitalaquia?

El expresidente Felipe Calderón explicó que no sólo se construyó la barda, sino que se dejó completa la ingeniera básica para la refinería.

“La ingeniería básica de la refinería estaba perfectamente hecha y revisada, ¿por qué es tan importante? No sé si te ha pasado que contratas un arquitecto que te va a construir un cuarto o lo que sea una casa y de repente te cuesta el doble, el triple y tarda cinco, seis, siete veces más”, indicó.

Agregó que esto ayudó a que la refinería no se saliera del costo y que no se tardara más tiempo, ante esto, puso como ejemplo a Dos Bocas, la cual, aseguró, saldrá hasta tres veces más cara de lo que se prometió en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No refina, no jala y se ha gastado 18 mil millones de pesos. Va a acabar gastándose el triple de lo que nos dijeron. Y no va a refinar. ¿Por qué? Porque no hicieron bien las cosas en tiempo y forma. Además, ¿cuánto va a tomar de qué define? Pues los ocho años”, señaló el expresidente Calderón.

Reiteró que la refinería en Hidalgo iba acorde a los tiempos señalados para terminar su construcción en los ocho años en que se planteó. Además, resaltó la importancia estratégica de su ubicación, en el centro del país.

“Primero, el mercado relevante de los combustibles, ¿dónde crees que está? ¿Entre México, Querétaro, León, Guadalajara, Veracruz o entre Palenque, Villahermosa, Dos Bocas y Centla? Pues el mercado está acá. La refinería la tienes que hacer acá”, destacó.

¿Qué funciones tendría la refinería de Atitalaquia?

Felipe Calderón, que gobernó el país de 2006 a 2012, explicó que la refinería que planteó construir en Atitalaquia estaba diseñada para procesar o reprocesar el combustóleo, que es el residual supercontaminante que sale de refinerías viejas de Salamanca y de Tula que están ahí en el centro.

“Esa refinería hubiera tomado ese residual, lo hubiera reprocesado y hubiera sacado gasolina superbuena sin necesidad de tener ese contaminante, porque el combustóleo ya no se usa en ninguna parte del mundo. Está prohibido, está prohibido que los barcos lo usen”, explicó.

Acusó que el gobierno de López Obrador volvió a meter combustóleo en la refinería de Tula, lo que ha provocado, según el exmandatario, las contingencias en la Ciudad de México.

“A esa refinería de Tula le volvieron a meter combustóleo, le volvieron a meter veneno y las emisiones de azufre y de micropartículas venían directamente sobre la Ciudad de México y sus 22 millones de habitantes, contaminando, enfermando y eso es una responsabilidad del gobierno”, detalló.

Finalmente, volvió a defender el proyecto en Atitalaquia, asegurando que hubiera procesado el combustóleo, producido más gasolina con el mismo petróleo que había antes y hubiera sido una acción completa.

“Insisto, se decidió en otro gobierno que no se iba a hacer”, señaló.