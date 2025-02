¿Por qué Felipe Calderón canceló la carnita asada, el vino tinto y el mariachi? ‘No vayan a decir’

El expresidente Felipe Calderón decidió cancelar la carnita asada con el objetivo de evitar ‘dar pie’ a la generación de rumores falsos en su contra, sobre todo los que lo relacionan con un problema con las bebidas alcohólicas.

El político mexicano portó la banda presidencial desde el 2006 y hasta el 2012, año en que Enrique Peña Nieto tomo el cargo al frente del Poder Ejecutivo.

Felipe Calderón descartó los rumores acerca de padecer alcoholismo y explicó la relación que tienen los ataques en su contra con el ya no tener reuniones para comer carnita asada.

Felipe calderón disfrutaba de preparar una carne asada. (Foto: Shutterstock).

La razón por la que Felipe Calderón ya no hace carnitas asadas

Felipe Calderón no organiza carnitas asadas, tampoco consume vino tinto ‘bueno’ para evitar críticas en su contra.

“Disfruto mucho estar con mis amigos, me gusta mucho hacer carne asada y reunirme a convivir con mis seres queridos, pero ya no lo hago para que no vayan a decir que ando tomado en esos lugares o a ver qué se les ocurre”, declaró el expresidente mexicano en una entrevista para Yordi Rosado donde por las que el político mexicano canceló la carnita asada.

Otra de las actividades que le gustaba realizar al extitular del Poder Ejecutivo es cantar con mariachi, pero ya tampoco lo hace para evitar ‘malentendidos’.

Felipe Calderón aseguró que tiene un estilo de vida saludable desde antes, durante y después de ser el presidente de México.

“Practico ejercicio todos los días, llevo una vida totalmente sana, nunca llegué tarde a un evento ni mucho menos en estados inconvenientes o decir incoherencias, deben reconocer que eso fue inventado”, reveló el mandatario en la misma charla compartida en YouTube.

Felipe Calderón fue presidente de México desde 2006 hasta 2012. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Qué dijo Felipe Calderón acerca de presuntamente padecer alcoholismo?

Felipe Calderón, quien nombró a García Luna Secretario de Seguridad en su sexenio, precisó los rumores que existen acerca de que padece un problema con las bebidas alcohólicas.

El expresidente mexicano descartó tener alcoholismo y dijo que estas declaraciones en su contra surgieron para dañar su imagen.

“Mi familia conoce cómo soy, Margarita principalmente, me tiraron tantas mentiras, pero no voy a permitir que mis emociones las dominen aquellos que buscan lastimarme”, informó en la misma charla con Yordi.

“Yo no tengo problemas con el alcohol ni tampoco construí un bar en Los Pinos como decían, fue una mendiga mentira, como no me agarraron robando ni andaba con otras mujeres, me llamaron alcohólico y eso fue una gran mentira con la que cargué mucho tiempo”, informó Felipe Calderón.

Felipe Calderón concedió una entrevista a Yordi Rosado. (Foto: Captura YouTube Yordi Rosado)

El expresidente mexicano aseguró que durante su sexenio Los Pinos siempre estuvieron abiertos para visitas guiadas porque no ocultaba nada.

“Los Pinos tenían siempre las puertas abiertas, había visitas guiadas todos los días, es más complicado el orden y el servicio en Palacio Nacional que donde yo estaba la casa es pequeña en relación con el terreno, nunca usé el edificio grande para vivir ni una de sus habitaciones para mí, al contrario, fueron oficinas”, detalló Felipe Calderón ante el presentador Yordi Rosado.

En la entrevista con el exconductor del programa Otro Rollo, reveló que cuando llegó a Los Pinos tenía permiso para hacer remodelaciones, pero no utilizó el mobiliario del lugar porque él y Margarita Zavala compraron sus propios muebles.