¿Adiós carnita asada? Consumo del alimento incrementa el riesgo de desarrollar diabetes

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que tiene el objetivo de generar conciencia sobre la enfermedad, que afecta a más de 15 millones de personas en el país, advirtieron especialistas para la agencia EFE.

“Estimamos (además) que al menos un 20 por ciento de las personas en México viven con prediabetes, es decir, con alteraciones importantes en su metabolismo que, de no cuidarse adecuadamente, pueden desarrollar diabetes tipo 2″, señaló en una conferencia de prensa María Elena Sañudo, especialista en enfermedades metabólicas.

México ocupa el séptimo lugar en el mundo con el mayor número de personas con diabetes. Los especialistas recomiendan que para evitar el desarrollo de la enfermedad, lleven una dieta saludable, hagan actividad física y se realicen exámenes clínicos generales cada cierto tiempo.

Además, hay alimentos que se recomienda evitar, como el consumo de azúcar, de harinas y carnes rojas, ya que un estudio reveló que estas incrementan la posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2.

Red meat intake and risk of type 2 diabetes in a prospective cohort study of United States females and males se publicó en Science Direct y tuvo el objetivo de evaluar las relaciones entre la ingesta de carnes rojas, procesadas y no procesadas con el riesgo de diabetes tipo 2.

¿Cuál es la relación entre la carne roja y la diabetes?

En el estudio se analizó la ingesta de carne roja en 216 mil 695 mujeres y hombres en Estados Unidos. Se incluyó a las procesadas y a las que no lo están.

Los datos analizados fueron almacenados durante décadas y destacaron que mientras más carne roja comían las personas, mayor era el riesgo de tener diabetes tipo 2 en un futuro cercano.

Quienes consumían dos porciones de carne roja al día, tenían 62 por ciento más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, a comparación de quienes solo la comían dos veces a la semana.

También se encontró que reemplazar el total de carne roja con nueces, legumbres y productos lácteos se asoció con un menor riesgo de diabetes tipo 2.