Primer Informe de Claudia Sheinbaum: ¿Quiénes estuvieron en la primera fila en Palacio Nacional?

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la economía de México avanza mejor lo esperado a pesar de los 'pronósticos catastrofistas' de organismos internacionales.

“Vamos bien y nos va a ir México”, fue como la presidenta Claudia Sheinbaum cerró su Primer Informe de Gobierno, en el que remarcó que “la Cuarta Transformación no solo continúa, sino que se profundiza”.

La plana mayor del Gabinete de Gobierno y de Morena estuvo presente en Palacio Nacional, incluyendo a personajes envueltos en la polémica como Andrés Manuel López Beltrán, criticado por su viaje a Tokio, o el senador Gerardo Fernández Noroña, señalado por la compra de una casa de 12 millones de pesos y que amenazó con desaforar a Alejandro ‘Alito’ Moreno .

Con la casa llena, la organización del Primer Informe de Gobierno tuvo que hacer elecciones y elegir solamente a 27 personas para ocupar la ‘fila de honor’ del evento.

¿Quiénes estuvieron en la primera fila del Informe de Gobierno de Sheinbaum?

La presidenta con A estuvo acompañada por servidores públicos que trabajaron con ella cuando fue jefa de Gobierno, como Luz Elena González, quien fue su secretaria de Finanzas, u Omar García Harfuch, su ‘mano derecha’ en el combate al crimen desde hace más años.

Estos son los funcionarios que ocuparon la primera fila en el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum:

Luz Elena González, secretaria de Energía. Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres. Édgar Amador, secretario de Hacienda. Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. Raymundo Pedro Morales, secretario de la Marina. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Ricardo Trevillo, secretario de la Defensa. Rodrigo Ímaz Alarcón, hijo adoptivo de su matrimonio con Carlos Ímaz. Moisés Selman, con su pareja... Annie Pardo, mamá de Claudia Sheinbaum Jesús María Tarriba, esposo de la presidenta de México. Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Laura Itzel Castillo, nueva presidenta del Senado. Sergio Gutiérrez Luna, presidenta de la Cámara de Diputados (se mantiene el puesto después de que la Mesa Directiva no eligió a ningún perfil del PAN). Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banxico. Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes. Víctor Manuel Castro, gobernador de Baja California Sur. Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. Layda Sansores, gobernadora de Campeche. Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX. Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima.

Aunque no aparece en la fotografía, el canciller Juan Ramón de la Fuente también estuvo en la primera fila de los invitados al informe presidencial.