¿Qué hará Jesús María Tarriba, esposo de la presidenta Sheinbaum, durante su sexenio?

Claudia Sheinbaum Pardo ha tomado posesión como presidenta de México este martes 1 de octubre, en una ceremonia de investidura en el Congreso de la Unión donde el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador le ha entregado el mando.

Al ser ella la presidenta, su esposo Jesús María Tarriba será el primer caballero de México.

Este se trata de un cambio histórico, pues por primera vez en la historia México tendrá una mujer presidenta y, ante ello, su pareja será nombrada como primer caballero, en contraposición al nombramiento de primera dama para las esposas de los presidentes mexicanos anteriores a López Obrador.

No obstante, estas no son denominaciones oficiales que sean parte de la Constitución, es decir, el ser primer caballero o primera dama no implica que la persona tenga funciones oficiales en el Gobierno, ni hace que la persona sea acreedora de un sueldo como si fuera titular de una secretaría o miembro del Gabinete presidencial.

Durante el gobierno del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, la historiadora y escritora Beatriz Gutiérrez Müller se negó a ser nombrada con el título de primera dama y se nombró como ciudadana. En tanto, con la llegada al Poder de AMLO en 2018, Beatriz Gutiérrez fue nombrada como coordinadora del Consejo Asesor Honorario de la iniciativa de Memoria Histórica y Cultural de México.

¿Quién es Jesús María Tarriba, esposo de Claudia Sheinbaum, y qué hace?

Jesús María Tarriba es doctor en Física. Se formó como matemático, lo cual le ha permitido desempeñarse como especialista en modelos de riesgo financiero para el Banco de México (Banxico) desde 2017. Este cargo lo ocupa hasta la fecha.

Tarriba Unger estudió la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también realizó su tesis doctoral. Asimismo, hizo estudios en la Universidad de California en Irvine.

Tiene experiencia en el sector bancario: trabajó como analista cuantitativo en Banamex (1994 a 1997). También se desempeñó como analista y jefe de modelos de riesgo en Santander durante 16 años.

Claudia Sheinbaum se casó con Jesús María Tarriba en noviembre de 2023, previo a las precampañas presidenciales en las que participó Sheinbaum.

Al respecto de sus funciones ahora que será primer caballero, se sabe que Tarriba Unger continuará trabajando como analista de riesgos en el Banxico y no tendrá funciones en el Gobierno. Asimismo, ha dicho que acompañará a su esposa, la presidenta Claudia Sheinbaum, en eventos cuando sea necesario.