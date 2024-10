Lilly Téllez echa bronca a Xóchitl Gálvez: ‘No es correcto desear éxito a Sheinbaum, le irá mal a México’

No @XochitlGalvez, no es correcto desearle éxito a Sheinbaum, porque si le va bien a ella, le irá mal a México.



Es irrelevante que sea mujer, lo importante es que no respeta la democracia ni la libertad.



Hay que oponernos con decisión y dignidad al continuismo que destruye. https://t.co/AvdWz4tMWM