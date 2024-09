De Salinas a EPN: ¿A dónde se fueron a vivir los expresidentes mexicanos cuando acabó su gobierno?

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejará de ser mandatario mexicano en las próximas horas, y se espera que en cuestión de días comience su vida en Palenque, Chiapas, donde vivirá retirado de la política y, como otros expresidentes, se espera que no interfiera en las labores de su sucesora, en este caso, Claudia Sheinbaum.

A lo largo del sexenio dijo que no le interesa ningún cargo público luego de la Presidencia, y que tras finalizar su sexenio este lunes 30 de septiembre, se dedicará a la escritura.

La idea en un principio era que únicamente residiera en su quinta ubicada en el rancho La Chingada, que pertenece a él y sus hermanos; sin embargo, en semanas pasadas dijo que no solo vivirá ahí, sino que constantemente visitará la Ciudad de México, ya que en la capital del país residirá su esposa, Beatriz Gutiérrez Muller, y su hijo, Jesús Ernesto.

López Obrador ha dicho que no interferirá en la política, y si llega a hacer alguna aparición únicamente será a petición de Claudia Sheinbaum; sin embargo, puede que su exilio no sea total con sus viajes a la Ciudad de México, y de acuerdo con la columna del 28 de septiembre de Enrique Quintana, vicepresidente y director editorial de El Financiero, “son demasiadas señales de que en realidad no está pensando cumplir con su promesa de encerrarse en su Quinta chiapaneca y cesar su actividad política”, tomando como referencia los motivos del aún mandatario por los que volvería a la vida pública.

En ese sentido, Quintana explica que “no han sido pocos” los expresidentes que mantuvieron actividades públicas. Sin embargo, en el caso de la mayoría de expresidentes mexicanos que están vivos, no viven en México.

¿Dónde viven los expresidentes mexicanos?

Son cinco los expresidentes mexicanos vivos, y a partir de este martes 2 de octubre serán seis, contando a López Obrador. Estos son los lugares en los que vive cada uno:

Carlos Salinas de Gortari

Cuando terminó su gobierno, en 1994, México estaba sumido en una crisis económica, y las presiones políticas sobre el PRI eran grandes, por lo que optó irse a vivir a otro país.

A lo largo de los últimos 30 años Salinas de Gortari ha vivido en Dublín, Irlanda, así como otras ciudades importantes de Europa, y actualmente estaría viviendo en Reino Unido, aunque visita España constantemente.

Ernesto Zedillo

El último mandatario del PRI hegemónico que dejó el poder en el 2000 dejó México al terminar su mandato y se fue a vivir a Estados Unidos.

Se desconoce con exactitud la zona en donde vive Ernesto Zedillo; sin embargo, al dar clases en una universidad en Connecticut, podría vivir en dicho estado.

Vicente Fox

El expresidente dejó el poder en 2006 y se alejó de la política con un exilio en su rancho ubicado en Guanajuato.

A diferencia de sus antecesores, el expresidente Fox sí visita otros estados del país, y en la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, de marzo a junio pasado, estuvo en diversos actos, así como en marchas contra las reformas electorales lanzadas por López Obrador.

Actualmente es posible que siga viviendo en Guanajuato.

Felipe Calderón

El expresidente Calderón es uno de los más polémicos, ya que al terminar su mandato continuó activo en redes sociales, así como en algunos actos de campaña de Xóchitl Gálvez fuera del país.

Se cree que actualmente vive en España, aunque su centro de trabajo estaría en Francia, donde se desempeña como presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la FIA (Federación Internacional del Automóvil).

Enrique Peña Nieto

Una vez que dio su banda presidencial a López Obrador el 1 de diciembre de 2018, se vio pocas veces de manera pública a Enrique Peña Nieto. Normalmente se le ubicó en fiestas y eventos exclusivos, aunque para 2022 se reportó que vivía en un barrio exclusivo en España.

Peña Nieto dijo que está trabajando en su cambio de nacionalidad a la española y que vive tranquilo en dicho país, aunque dijo que tiene la libertad de volver a México e incluso dijo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que estaba dispuesto a declarar sobre su patrimonio luego de acusaciones sobre corrupción.

Andrés Manuel López Obrador

Una vez que deje la Presidencia, López Obrador vivirá unos días en su casa de Tlalpan, en la Ciudad de México, para finalmente terminar en el rancho La Chingada, ubicado en Palenque, Chiapas.

El mandatario mexicano dijo que no tendrá más cargos políticos una vez que deje la Presidencia.