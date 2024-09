¿AMLO ya no se irá a La Chingada? López Obrador revela qué hará la próxima semana

El final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se aproxima. El mandatario mexicano ya alista todos los preparativos para su retiro el próximo 1 de octubre, cuando le entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

En meses anteriores, López Obrador prometió que una vez que ocurriera el cambio de gobierno, en los primeros instantes se iría a su rancho llamado ‘La Chingada’, ubicado en el municipio de Palenque, Chiapas. Sin embargo en la conferencia de prensa de este 25 de septiembre, indicó que “no cumplirá su promesa” y se quedará unos días en la Ciudad de México para ‘aclimatarse’.

El presidente de López Obrador pidió disculpas al poblado de Palenque y señaló que se trasladará a su rancho días después de dejar la presidencia. “Decirle a la gente que nos queremos mucho, me enteré que me van a esperar en Palenque, pero no voy a llegar, me voy aclimatar unos días aquí (en la CDMX), para que no estén esperando”.

¿Qué hará AMLO cuando se retire de la vida pública?

López Obrador ha señalado en reiteradas ocasiones que al retirarse de la política se dedicará la mayor parte de su tiempo a escribir, aunque aclaró que sus textos ya no se enfocarán en temas políticos, sino que enfocará en realizar investigaciones históricas.

“El primer libro, después de que yo termine, pienso publicarlo a los tres años. Y no van a ser cosas de lo contemporáneo, voy a escribir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador, desde la Conquista”, detalló el pasado 31 de agosto.

Además indicó que se enfocará en la reflexión personal y se tomará tiempo para “admirar las plantas, los árboles, los pájaros”. También ha señalado que mantendrá las prácticas de su deporte favorito, el béisbol.

El todavía mandatario mexicano indicó que también realizará visitas esporádicas a la capital del país para visitar a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

¿Cómo será el último día de gobierno de López Obrador?

López Obrador también anunció que su última conferencia de prensa matutina será el día 30 de septiembre, donde hará un informe ‘rápido’ de 10 minutos sobre su administración. Posteriormente realizará un almuerzo especial con su equipo de trabajo y miembros de la prensa.

Ese mismo día se develará el retrato presidencial que se exhibirá en Palacio Nacional, además realizará la rifa de unos de sus relojes. En la tarde una comida con los mandatarios que acudirán la toma de protesta de Claudia Sheinbaum.

Además agregó que en su último día como mandatario ya no dormirá en el recinto histórico, indicó que ya realizó los preparativos de mudanza para dejar Palacio Nacional.

¿Dónde está el rancho donde vivirá el presidente López Obrador?

Se estima que el rancho de ‘La Chingada’, donde vivirá el presidente, mide aproximadamente 13 mil metros cuadrados y tiene un valor de aproximado de 25 millones de pesos. Se ubica en el 5 km de la carretera Palenque-Pakalná, casi con esquina de la 8a. Avenida Nte. Pte.

Ubicación del rancho de AMLO

Se encuentra aproximadamente a 1.8 km del ayuntamiento de Palenque y a 4.7 km la estación de Palenque del Tren Maya. La gran parte del terreno está cubierto por árboles tropicales y maderables, mayoritariamente de cedros, y dentro de la propiedad hay una laguna.

El presidente López Obrador ha aclarado que la propiedad es una herencia que recibió de sus padres hace 22 años y que la comparte juntos a sus hermanos, y que la utilizan especialmente como casa de reposo.

La Chingada (YouTube: Andrés Manuel López Obrador)

