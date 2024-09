¿AMLO ya hizo su testamento político? Estos son los detalles que ha revelado el presidente

¿AMLO dejará un testamento político? Quedan solo unas semanas para el fin del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y también está por cumplirse el plazo que él mismo impuso para dar a conocer cuál es su legado político.

Las teorías sobre el documento se centran en la posibilidad de que deje alguna petición a Claudia Sheinbaum, quien lo sucederá en la Presidencia. Entre los posibles encargos estarían terminar sus obras insignia o la aprobación de las iniciativas que propuso el pasado 5 de febrero, una de ellas es la reforma al Poder Judicial.

También se ha hablado sobre si el testamento político de AMLO está plasmado en su último libro ‘¡Gracias!’, que se publicó en febrero. Sin embargo, las ‘pistas’ están en las conferencias ‘mañaneras’ que encabezó el presidente durante su administración.

En realidad, las peticiones de AMLO tienen que ver con cómo quiere ser recordado cuando termine su mandato, tanto por el ‘pueblo de México’ como por otros políticos del país.

AMLO Andrés Manuel López Obrador muestra el libro 'Gracias' durante su intervención en la conferencia de prensa matutina. (Cuartoscuro / Mario Jasso)

¿Qué dice el testamento político de AMLO?

El mismo López Obrador reveló en una de sus conferencias de septiembre de 2021 que ya tiene hecho un testamento personal desde hace tiempo y dejó entrever que pensaba dar a conocer su legado político. Desde entonces surgieron dudas sobre su contenido.

En esa ocasión, AMLO agregó que desde hace tiempo elaboró un texto para “garantizar la continuidad en el proceso de transformación y la estabilidad del país”. Al preguntarle si se hará público, respondió: “sí quiero publicar algo antes de irme para que quede constancia”.

Aunque el político tabasqueño no ha detallado cómo será este documento ni tampoco la forma en la cual lo dará a conocer, sí dejó claras algunas de sus peticiones.

“Por ejemplo, no quiero ningún nombre de calle, de escuela, nada que lleve mi nombre, no quiero monumento, ni estatua”, dijo y tampoco asociaciones que tengan que ver con el ‘obradorismo’. El presidente agregó que no le gustaría recibir homenajes, sino que la mejor forma de honrarlo es seguir su ejemplo y no “convertirlo en piedra”.

¿Cuáles son los bienes que AMLO incluyó en su testamento?

En aquella conferencia, AMLO se refirió al testamento personal, el cual está en una notaría, según dijo, y apuntó que lo revisará para saber si ese es el que hará público. “Nada más lo arreglo”.

Entre los bienes que López Obrador podría dejarle a su familia están su quinta en Palenque, que lleva el nombre de ‘La Chingada’ y es el mismo lugar donde pasará su retiro.

Se trata de un rancho cercano a la carretera Pakalná-Palenque, en Chiapas. Tiene más de 13 mil metros cuadrados, cientos de árboles y una pequeña laguna.

“En la cuestión económica, no tengo nada. La casa de Palenque es de mis hijos, nada más que ahí, eso lo saben los notarios, es un derecho de usufructo, que está a mi nombre, o sea, que pueden disponer de ella hasta que yo fallezca. Entonces, la casa es de mis cuatro hijos, la de Palenque, todo lo demás ya está entregado a mis hijos, yo no tengo nada”, explicó AMLO.

López Obrador también ya pensó en quién heredará los libros que tiene en su oficina y serán destinados a Laura, una de las personas que trabajan con él.

Otra parte de los bienes del presidente es la pensión que le otorgará el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por 22 años de trabajo, incluidos 6 años que estuvo en el Instituto Nacional Indigenista (INI). En total, la suma es de 21 mil pesos mensuales que utilizará para su jubilación.

#EnLaMañanera | “Ya no tengo nada”: el presidente @lopezobrador_ asegura que ya hizo su testamento, y adelantó que sus bienes lo repartió entre su esposa, Beatriz Gutiérrez, y sus cuatro hijos. pic.twitter.com/oFrDogSIjk — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) February 2, 2024

¿Cuáles son los libros que ha escrito AMLO?

También está contemplado el dinero que recibirá como parte las regalías de sus libros. Antes de ¡Gracias!, el presidente escribió A la mitad del camino, publicado en 2021, para hacer un balance de sus primeros tres años de mandato.

El presidente ha escrito aproximadamente 18 libros. El primero es de 1955 y su título es Entre la historia y la esperanza: corrupción y lucha democrática en Tabasco.

En ellos, López Obrador habla, principalmente, sobre temas políticos. Sin embargo, a partir de su retiro escribirá sobre la historia de México y de las culturas prehispánicas.

De acuerdo con el plan del presidente, dedicará varias horas de su día a partir de su jubilación para redactar ese nuevo libro que tardaría hasta tres años en publicar, según adelantó.