‘Es una intromisión desesperada’: Acusa AMLO a jueza que intentó frenar la votación de la reforma judicial

Andrés Manuel López Obrador manifestó que no tienen validez los amparos contra la reforma al Poder Judicial. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

“Es una intromisión desesperada”, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador esté miércoles luego de que una jueza y un juez emitieran dos amparos a trabajadores del Poder Judicial para frenar la discusión de la reforma al Poder Judicial.

“Sobre estos recursos de amparo, ¿qué validez tienen? Pues ninguna validez, es lo mismo, es una intromisión desesperada, un exabrupto, cómo una juez va a detener, con qué fundamento legal detiene un proceso en el Poder Legislativo, cómo detiene un proceso que es consustancial a la función principal del Poder Legislativo, para qué es el Poder Legislativo, para elaborar leyes”, comentó.

El pasado sábado 31 de agosto, la titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, Martha Eugenia Magaña, otorgó un amparo a trabajadores que impugnaron el dictamen de la reforma judicial que aprobó el lunes pasado la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

La jurista argumentó que la aprobación de la reforma, que fijaría elecciones para reconstruir el poder judicial a partir de 2025, “pretende cesar de sus cargos de jueces federales” a los quejosos “sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna”.

Además de esta sentencia, el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas también concedió un amparo indirecto a jueces que impugnaron el dictamen de la reforma judicial, según el expediente 1190/2024, aunque no detalló de manera pública el alcance de esta decisión.

¿Por qué no se puedo aplicar el amparo a la iniciativa de AMLO?

Al respecto, el mandatario explicó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, que tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo se establece que es una facultad del Congreso reformar la Constitución y que la Ley de Amparo no puede aplicarse cuando se trata de un proceso de reforma constitucional.

“Están en un plan de querer entorpecer la vida pública del país, provocar inestabilidad. Pues no, no va a suceder nada, no está sucediendo nada, porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado”, dijo.

López Obrador señaló que incluso hay tesis y hasta jurisprudencia sobre el tema, pero no ha sucedido nada en la vida pública.

Algunos juzgados aún atienden asuntos urgentes, aunque existe un paro nacional del Poder Judicial desde el 14 de agosto porque los trabajadores y jueces denuncian que la iniciativa afectaría sus derechos laborales, acabaría la carrera judicial y permitiría la intromisión de “grupos de interés” en la justicia.

* Con información de EFE