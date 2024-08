Reforma al Poder Judicial avanza: Comisión en la Cámara de Diputados la aprueba en lo general

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este lunes el dictamen de la reforma al Poder Judicial en lo general, en medio de las recientes manifestaciones a nivel nacional por parte de trabajadores de dicho sector contra esta iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la sesión de esta tarde, legisladoras y legisladores votaron en favor de la reforma judicial. La votación quedó de la siguiente manera: 22 a favor, 17 en contra y cero abstenciones.

La votación fue en lo particular y en lo particular que no fue reservado. En las próximas horas se discuritán 330 reservas.

Luego de pasar por la Comisión de Puntos Constitucionales, la reforma al Poder Judicial podrá ser analizada y votada en la Cámara de Diputados, que iniciará su periodo de sesiones ordinarias el 1 de septiembre próximo.

Para la LXVI Legislatura, la Cámara baja contará con la mayoría de Morena y partidos aliados. De 500 diputadas y diputados en dicha Cámara, Morena, PVEM y PT contarán con 264 diputaciones federales, que constituye la mayoría calificada.

¿Qué dice la reforma al Poder Judicial de AMLO?

La reforma al Poder Judicial plantea que las y los jueces sean electos por voto popular, por medio de elecciones abiertas. También serían sometidos a votación los cargos para magistrados y ministros.

En este sentido, habría una elección extraordinaria en 2025, durante el primer año de gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, para renovar a ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, en la cual podrán participar los funcionarios que ocupen actualmente el cargo, en busca de igualdad de condiciones, según ha planteado el actual Gobierno.

Sin embargo, en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de los magistrados del Tribunal Electoral, y los del Tribunal de Disciplina, serían elegidos a nivel nacional en elecciones ordinarias. Para ello, habrá 30 candidaturas propuestas por los tres Poderes de la Unión.

Es decir, para dichos cargos, el Poder Ejecutivo propondrá 10 candidaturas. El Poder Legislativo, hasta cinco candidaturas por cada cámara; y el Poder Judicial podrá proponer hasta 10 candidaturas, a través del pleno de la SCJN.

En el caso de los mil 633 magistrados de Circuito y jueces de Distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de seis candidaturas paritarias por cargo.

El Tribunal Electoral tendrá la tarea de resolver impugnaciones de dichas elecciones y declarar los resultados, excepto en aquellos casos donde sean postulados sus propios integrantes, en cuyo caso será resuelto en la Suprema Corte.

La reforma también plantea la reducción de ministras y ministros en la Suprema Corte, donde hay 11 integrantes. La iniciativa recortaría el número a solo 9 miembros.

También se reduciría el periodo del cargo en la SCJN, de 15 a 12 años. Se eliminaría la pensión vitalicia de ministros y habría un ajuste al tope máximo del sueldo recibido.

La reforma judicial ha sido criticada por ministros, jueces y trabajadores en general de dicho sector. Además, ha causado polémica por los comentarios hechos por los socios comerciales de México, como Estados Unidos y Canadá, así como las calificadoras Fitch y Morgan Stanley.