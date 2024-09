¿Cuál fue la declaración de AMLO que hizo explotar a Ciro Gómez Leyva?

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó ‘amigo’ al periodista Ciro Gómez Leyva en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, lo que desencadenó un intercambio de declaraciones entre ambos personajes.

¿Qué le dijo AMLO a Ciro Gómez Leyva?

En su conferencia matutina del martes 3 de septiembre, el mandatario llamó ‘amigo’ al comunicador.

“Fíjense lo que ha hecho nuestro amigo Ciro. Nos conocemos desde hace muchos años, y hemos tenido diferencias, pero cuando se pasó de la raya fue cuando Calderón y cuando Peña”, dijo el presidente durante su conferencia matutina.

Acusó al periodista de saber sobre el fraude en la elección presidencial de 2006 y de 2012.

“Cuando Calderón, él fue de los primeros que empezó, antes de la elección, del fraude, a publicar una encuesta que hacía un señor que luego lo ponen de director del CISEN, Guillermo Valdés, tenía una encuestadora. Con Ciro sacaban de que Calderón ya me iba alcanzando, iba creciendo, porque iban preparando el terreno para el fraude”, dijo el mandatario.

Agregó que Ciro Gómez Leyva ya sabía que ocurriría el fraude, luego en la elección de 2012, cuando competía contra Enrique Peña Nieto, dijo que la oposición contrató a la misma empresa de Guillermo Valdés.

“En 100 días de campaña le dan una diferencia de 30 puntos, lo traían en las nubes y Ciro publicó la encuesta todos los días, ni modo que no supiera el favor que estaba haciendo”, señaló.

Ante esto, el periodista Ciro Gómez Leyva cuestionó al titular del Ejecutivo sobre su concepto de amistad, pues aseguró que López Obrador lo ha insultado en distintas ocasiones durante todo su sexenio.

“Supongo que dijo con ironía eso de mi amigo Ciro porque, pues, ¿a un amigo se le insulta como me he insultado usted durante seis años? Yo nunca lo he insultado a usted, nunca, nunca, nunca. He señalado algunas contradicciones, puedo decir que me parece increíble que usted se atreva a decir en la plaza pública que los servicios de salud ya son mejores que los de Dinamarca, pero yo nunca lo insulté. Usted me insultó sin parar durante seis años”, dijo Ciro Gómez Leyva en su programa Por la Mañana en Radio Fórmula.

¿Qué dijo AMLO en su mañanera de hoy miércoles?

Este miércoles, el presidente López Obrador volvió a referirse al periodista.

“No tengo enemigos, tengo adversarios, pero le dije amigo a (Ciro Gómez) dice usted que no es mi amigo, tiene razón, es mi adversario, él (Ciro) es amigo de Felipe Calderón, de García Luna, de Manlio Fabio Beltrones, pero se atreve a decir que no soy su amigo porque a él lo que quisieron asesinar y deja una insinuación de que un amigo no hace eso. De ninguna manera tenemos el propósito de quitarle la vida a nadie, que se serene y se tranquilice, esa bala nos hubiera afectado a todos”, comentó.