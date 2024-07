Agresor de Ciro Gómez Leyva narra atentado: ‘Me lo imaginaba con una sábana blanca’

‘El Bart’ explicó que para cometer un asesinato no consumía ningún tipo de droga. (Cuartoscuro)

Héctor Eduardo Martínez Jiménez, identificado bajo el sobrenombre de ‘El Bart’, reveló detalles acerca del intento de asesinato que cometió en contra del periodista Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022.

“Cuántos periodistas no han matado y no ha pasado nada, no han agarrado a nadie”, dijo en entrevista con Sakia Niño de Rivera, desde Santa Martha Acatitla.

“Me lo imaginaba en su camioneta con una sábana blanca”, así narró “El Bart” cómo trató de matarme en diciembre de 2022. Este un adelanto de la entrevista que le dio a @saskianino para @Penitencia_Mx: pic.twitter.com/0MGzTO5L1v — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 6, 2024

Héctor Eduardo Martínez fue detenido en Tangancícuaro, en Michoacán, en enero de 2023 al ser señalado como presunto responsable de ejecutar los disparos con arma de fuego en contra del periodista.

En dicha entrevista, ‘El Bart’ explicó que su plan era cometer el asesinato en contra del periodista y así contar con dinero suficiente para esconderse el tiempo que fuera necesario.

“Pensé yo, mi idea era muerto, libre, con dinero (...). Lo mató, me voy a donde me tenga que ir, me escondo un rato, se enfrían las cosas (…), tengo dinero, tan tan, lo que siga”, mencionó.

“Esa era mi idea, yo me lo imaginaba en su camioneta en una sábana blanca”, añadió.

Reveló que a lo largo de su vida ha asesinado “más de veinte” personas, debido a que en algunas ocasiones disparó “entre varias personas y no sabes quién mató al que le disparaste”.

Frente a la pregunta sobre cuál era la forma en que se preparaba para asesinar a una persona, respondió lo siguiente: “De entrada no me drogaba (…), puro cigarro y ya, para hacer cualquier maldad (…) tienes que estar en tus cinco sentidos, porque está en juego la libertad, tu vida. Preparar, obviamente, tus instrumentos, lo que vayas a usar, y hacer tus tareas de seguimiento”.

Mujer involucrada en ataque contra Ciro fue sentenciada

Yunuen ‘N’, una de las seis mujeres que fueron detenidas tras el atentado al periodista Ciro Gómez Leyva, fue sentenciada el pasado lunes 17 de junio a 3 años y seis meses de prisión al considerarse que es responsable del delito de asociación delictuosa.

La sentencia para Yunuen ‘N’ se dio después de que la mujer se acogió a un juicio abreviado en el que aceptó su responsabilidad penal en el delito que se le imputó.

Se trata de la quinta mujer sentenciada por este caso, únicamente falta una por recibir sentencia, pero esto ocurrirá en un juicio que apenas iniciará. Además, hay siete hombres bajo proceso que son acusados por los delitos de asociación delictuosa y tentativa de homicidio o homicidio en grado de tentativa contra Ciro Gómez Leyva.