‘¿Por qué no me mataron?’, cuestiona Ciro Gómez Leyva al abogado de sus presuntos atacantes

El periodista, Ciro Gómez Leyva, entrevistó al abogado de sus presuntos atacantes tras el intento de homicidio que sufrió el 15 de diciembre de 2022 afuera de su casa.

David Hernández es el encargado de la defensa de 9 personas involucradas en este hecho quienes ya están presos y, actualmente, llevan un proceso legal.

Durante la conversación, Ciro Gómez Leyva cuestionó que si durante un tiempo sus movimientos fueron estudiados y analizados por sus atacantes, cómo es que fallaron.

“¿Por qué no me mataron? si supuestamente me estudiaron”, cuestionó el periodista, pero no obtuvo respuesta alguna del abogado.

Gómez Leyva aseguró que en declaraciones posteriores se dijo que no querían matarlo sino solo “enviarle un mensaje” a lo cuál él también cuestionó: “Un mensaje de quién. Aunque 14 meses después ya me da más o menos lo mismo”.

Abogado señala que pruebas fueron sembradas

David Hernández explicó que fue contactado por la familia Escárcega para la defensa de Aniseto y Armando Escárcega, conocido como ‘El Patrón’ y quien está detenido en Estados Unidos.

En el caso de ‘El Bart’, el defensor asegura que lleva su caso “por estrategia” y por esa misma razón no está cobrando honorarios.

Sobre los otros involucrados, “se cobra muy por debajo de los honorarios del despacho, pero para saber qué se estaba haciendo”, explicó el abogado.

Al hablar de ‘El Patrón’, según la recomendación que ha hecho David Hernández, le sugirió evitar la no extradición y enfrentar el proceso en México.

El defensor aseguró que Armando Escárcega no ha regresado al país por miedo a la autoridad y a la forma en cómo estaba realizando su trabajo, en referencia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a la cual señaló de realizar las investigaciones sobre el caso.

“Hay personas que están siendo imputadas falsamente que están en un proceso cuando no tenían nada que ver en ese asunto, pero la SSC las imputó. En los 10 cateos que se hicieron fue plantada evidencia”, agregó.