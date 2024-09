Sheinbaum debe afianzar su liderazgo: ‘AMLO se va, pero el obradorismo no’, dicen analistas

El 1 de octubre, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, tomará posesión y se convertirá en la primera mujer en encabezar el gobierno de este país, sin embargo, hay algunos retos que deberá enfrentar, coinciden columnistas de El Financiero.

En el foro “Los retos de Sheinbaum”, Salvador Camarena destacó que el principal reto al que se enfrenta es afianzar su liderazgo. El columnista reflexionó que como sociedad nos compete comenzar a hablar de la presidenta y dejar atrás a quien se convertirá en expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Desde el 2 de junio hasta la fecha, en estos cuatro meses no ha ocurrido nada ni ortodoxo ni distinto en el sentido que uno quisiera ver el fortalecimiento de la imagen del liderazgo de Claudia, la presencia omnipotente en términos mediáticos, y en términos políticos, el presidente López Obrador le ha impedido al menos públicamente crecer lo suficiente para que el 1 de octubre la conversación cambie”, señaló.

Agregó que la relevancia del 1 de octubre es que habrá una presidenta, la primera en México, que fue elegida por una extensa mayoría, y no sólo por militantes de Morena, sino también por otros sectores.

“El primer reto de afianzar su liderazgo, eso no quiere decir que tiene que dar ‘quinazo’ por decirlo en términos coloquiales, esto quiere decir que tenemos un reto como sociedad empezar a hablar de la presidenta y dejar de hablar del expresidente el 1 de octubre”, recalcó Salvador Camarena.

Además, insistió en que ese liderazgo lo tendrá que demostrar con la capacidad que tenga de ejercer su peso político desde las coyunturas que va a enfrentar, como la incertidumbre que deja la reforma al Poder Judicial.

‘Se retira López Obrador, pero se queda el Obradorismo’

El columnista Federico Berrueto destacó que el reto al que se enfrenta Claudia Sheinbaum será el cambio de régimen, pues ella es la presidenta electa, pero le precede un liderazgo abrumador, que es el de López Obrador, pues fue quien diseñó el proyecto de cambio al que ha llamado ‘Cuarta Transformación’. Desde su campaña presidencial, Sheinbaum se ha apegado a las tareas que deja AMLO e incluso ha dicho que su Gobierno es de continuación, al que llama ‘Segundo piso de la Cuarta Transformación’.

“El cambio de régimen significa o representa una alteración de la lógica previa, incluso podemos decir que buena parte del gobierno de López Obrador se hizo bajo las reglas de él y por eso todo este conflicto”, señaló.

También aseveró que aunque el presidente se retira, el obradorismo no lo hará, pues incluso Claudia Sheinbaum milita bajo ese pensamiento.

“Un tema importantísimo para conducir este proceso es cómo va a distribuirse la responsabilidad y esto con una idea, posiblemente López Obrador sí se vaya a retirar a su finca sí, pero el obradorismo no y el obradorismo tiene una esencia y una presencia”, dijo.

Agregó que la presidenta electa para resolver esta tensión, “lo que se ha vuelto, es una cruzada, es decir, una representante a muerte, precisamente del proyecto obradorista”.

¿Qué hay de la economía de México?

Para Sofía Ramírez, el principal reto de Sheinbaum será dar certidumbre a los inversionistas, pues necesita un diálogo franco y abierto, si no hay esto, no hay confianza.

“Si no hay diálogo, no hay manera de acordar los términos en los cuales las inversiones van a llegar, ese diálogo no tiene que ser en lo oscurito, ese diálogo puede ser a través de la misma Secretaría de Economía o tribunales”, dijo.

La columnista resaltó que se trata del reto más grande de Sheinbaum para que haya crecimiento económico en el país.

“Es la confianza que puedan tener las y los inversionistas para poder detonar el crecimiento y por consiguiente el empleo, las finanzas públicas, los programas sociales, la salud, la seguridad y la educación”, enlistó Sofía Ramírez.