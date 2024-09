AMLO dará el ‘Grito’ con la reforma al Poder Judicial: La publicará como ley el 15 de septiembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su conferencia ‘mañanera’ de este jueves 12 de septiembre de 2024 en compañía de su gabinete presidencial.

¿Qué congresos estatales avalaron la reforma judicial?

La reforma al Poder Judicial ya podrá ser publicada por el presidente López Obrador antes del final de su sexenio tras alcanzar el mínimo de congresos estatales que dieron su aval.

La aprobación de la iniciativa en los congresos ocurrió en poco más de 24 horas, luego de ser avalada por Morena y aliados en el Senado con el voto de Miguel Ángel Yunes, senador del PAN que ya fue expulsado del partido.

Los congresos que ya aprobaron la iniciativa son:

Oaxaca (unanimidad 41)

Tabasco (24 v 8)

Veracruz (32 v 11)

Quintana Roo (24 v 4)

Baja California Sur (19 v 2)

Nayarit (24 v 6)

Colima (18 v 5)

Yucatán (19 v 16)

Morelos (14 v 6)

Baja California (20 v 5)

Durango (19 v 6)

Puebla (28 v 10)

Tlaxcala (31 v 4)

Campeche (22 v 5)

Sinaloa (31 v 11)

Guerrero (33 v 9)

Tamaulipas

Zacatecas

¿Cuándo publicará AMLO la reforma al Poder Judicial?

El presidente anunció este jueves que publicara la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el próximo domingo 15 de septiembre.

“Que se publique el 15 de septiembre, porque es una de forma importantísima, eso es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, el pueblo elige a sus representantes, el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes que es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía”, aseguró.

Lo anterior, después de que el mandatario diera a conocer que 18 Congresos estatales han aprobado la reforma al Poder Judicial.

La aprobación ocurrió en los congresos de los estados de Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Tlaxcala, Durango y Yucatán, en menos de 24 horas, luego de ser aprobada en los primeros minutos del miércoles en el Senado.

Zoé Robledo explica por qué México SÍ tiene un sistema de salud mejor que el de Dinamarca

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó su informe Pulso de la Salud en donde explicó por qué México tras la implementación del programa IMSS-Bienestar cuenta con un sistema de salud mejor que el de Dinamarca.

“Ha habido un debate interesante sobre esto porque nosotros planteamos que es un modelo mejor y mejor que el de Dinamarca y es importante hablar de esto primero porque consideramos que es mejor que sea público a que sea privado (...) hay quienes creen que debería de privatizarse, por eso creemos que es mejor que sea público a que sea privado, la tendencia en el mundo ha sido esa de privatizar lo que debe de ser garantizado por los estados”, comentó.

Destacó que el programa IMSS-Bienestar tiende a la universalidad debido a que el catálogo de servicios es el mismo en los 23 estados, es decir, que “en cada uno de los 23 estados, un derechohabiente encontrará la misma atención y servicio si se trata en cualquiera de ellos”.

Asimismo, explicó que el programa de salud es mejor debido a que es gratuito que contributivo, mientras que en la atención es mejor que sea preventiva que curativa.