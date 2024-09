PAN ‘se la cobra’ a Miguel Ángel Yunes y a su padre: Los expulsa tras votar por la reforma judicial

Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre, Yunes Linares, fueron expulsados del Partido Acción Nacional (PAN) este miércoles 11 de septiembre, luego de que votaran a favor de la reforma al Poder Judicial, que gracias a su voto fue aprobada con mayoría calificada en la Cámara de Senadores.

En la Comisión Permanente del PAN de este miércoles se acordó la expulsión de los Yunes del grupo parlamentario, así como de Natividad Díaz, diputada local en Oaxaca que votó a favor de la reforma judicial este miércoles.

Las acciones del PAN corresponden a lo prometido por el líder nacional, Marko Cortés, quien aseguró que todo panista que votara en contra de la reforma judicial sería expulsado del partido y tachado de “traidor”.

Con ello, la fórmula de senadores conformada por Yunes padre e hijo queda sin partido y es posible que en las próximas horas se sume a otra bancada en el Senado.

La ‘novela’ entre el PAN y los Yunes comenzó el lunes 9 de septiembre, cuando el senador Yunes Márquez dejó de responderles las llamadas y no acudió a la reunión previa a la discusión de la reforma al Poder Judicial.

La coordinadora del partido en el Senado, Guadalupe Murguía, le exigió una postura; sin embargo, este no respondió sino hasta el martes 10 de septiembre, cuando pidió licencia para separarse de su cargo unas horas para que su padre, y quien es su suplente en el Senado, se incorporara en su lugar.

Yunes Linares fue recibido entre aplausos por Morena y aliados, mientras que el PAN comenzó a señalarlo de traidor junto con su hijo.

Tras reincorporarse a su cargo y en el marco de la discusión de la reforma al Poder Judicial, Yunes Márquez dijo que votaría a favor de la reforma al Poder Judicial.

“En la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia... México no se va a destruir si se aprueba ni va a cambiar en automático el sistema de justicia... Yo no estoy de acuerdo en restringir mi libertad por amenazas”, puntualizó Yunes.

PAN impugnará reforma al Poder Judicial

El PAN anunció en su sesión permanente de este miércoles que impugnará la reforma al Poder Judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Se consideró que el procedimiento tiene vicios que pueden ser sujetos de revisión por el máximo tribunal del país, ya que existe violación de suspensiones de amparo de al menos dos juzgados federales que impedían la discusión y votación, la falta de oportunidad de las nuevas legislaturas de abrir foros y espacios de discusión que permitieran un estudio profundo de la reforma, los irregulares cambios de sedes en ambas Cámaras y la falta de certeza para la votación de las y los diputados”, dijo el PAN.